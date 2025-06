Na košickom sídlisku Nad jazerom modernizujú električkovú trať

Košice 26. júna (TASR) - Košice spustili modernizáciu električkovej trate na sídlisku Nad jazerom. Symbolickým poklepaním základného kameňa a podpisom zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku z eurofondov vo štvrtok odštartovali stavebné práce na druhej etape modernizácie električkových tratí v dĺžke 3,5 kilometra. Projekt v plnej výške 64.949.141 eur uhradia eurofondy. Celý proces výstavby je naplánovaný na 395 dní.



Podľa košického primátora Jaroslava Polačeka patrí modernizácia električkovej trate na sídlisku Nad jazerom k najvýznamnejším investíciám do skvalitnenia mestskej hromadnej dopravy, ktoré v nasledujúcich mesiacoch za celkovo takmer 200 miliónov eur uskutoční Dopravný podnik mesta Košice a mesto Košice. „Teší ma, že sa nám podarilo zabezpečiť stopercentné financovanie z eurofondov. Tým sme rozpočtu ušetrili aspoň päť miliónov eur, ktoré použijeme na ďalšie investície do skvalitnenia dopravy,“ uviedol primátor.



Štátna tajomníčka ministerstva dopravy Denisa Žiláková podotkla, že za uplynulých 18 rokov vyčerpalo mesto Košice a jeho okolie približne 750 miliónov eur na projekty v oblasti cestnej, železničnej a mestskej hromadnej dopravy.



Novú podobu dostane šesť obojsmerných zastávok a šesť koľajových priechodov. Pre cestujúcich sa zvýši komfort, plynulosť jazdy a naopak zníži sa čas strávený v električke. „Po dokončení tejto modernizácie sa zrýchli jazda po sídlisku o minútu. Keď sa nám podarí zmodernizovať aj trať na Alejovej a Južnej triede, cestujúci sa do centra mesta dostanú o tri až štyri minúty skôr, ako je tomu v súčasnosti. Okrem toho zabudovaním antivibračných rohoží do konštrukcie koľajníc a ich obložením dôjde aj k výraznému zníženiu hluku,“ priblížil Polaček.



V najbližších dňoch sa pri električkovej trati a obratisku budú realizovať najmä prípravné práce. Modernizácia spojená s úplným zastavením prevádzky električkových liniek a dopravnými obmedzeniami na Slaneckej ceste sa začne zhruba od polovice júla. Náhradné autobusy za električky by spolu s predĺženou linkou číslo 19 až k obratisku Važecká mali na a zo sídliska jazdiť v rannej špičke školského dňa každých päť minút.



Obnovou prejdú aj úseky, kde sa s električkovou traťou križujú jednotlivé ulice, napríklad Dneperská, Ladožská, Raketová či Galaktická. „Zrekonštruuje sa aj most a lávka pre peších nad železničnou traťou, opraví sa mostný objekt ponad Myslavský potok a upraví sa jeho koryto. Na obratisku Važecká prejdú kompletnou rekonštrukciou spevnené plochy a elektrické ovládanie výhybiek,“ doplnil primátor s tým, že chodníky budú mať prvky zodpovedajúce požiadavkám pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie.