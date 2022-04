Na Slaneckej ceste v Košiciach zatiaľ nevznikne priechod pre chodcov

Košice 8. apríla (TASR) - V najbližších mesiacoch nevznikne priechod pre chodcov cez rekonštruovanú Slaneckú cestu v Košiciach, ktorý niektorí obyvatelia sídliska Nad jazerom žiadajú zriadiť k obchodnému centru s nákupnou galériou. Po skončení prvej etapy modernizácie cesty by sa toto pešie prepojenie zo sídliska mohlo v závere tohto roka opäť obnoviť. Informoval o tom košický magistrát.



Vo štvrtok (7. 4.) sa konal k rekonštrukcii Slaneckej cesty kontrolný deň. Podľa dopravného projektanta Pavla Titla sa obyvatelia do obchodného centra na ulici Napájadlá v súčasnosti nedostanú tak, ako boli dlhé roky zvyknutí. "Stavba sa postupne rozbieha a v najbližších dňoch tam vznikne veľké stavenisko. Nielen tam, ale ani nikde v blízkosti nemôžeme vyznačiť ďalší priechod. Aj keby sme tak urobili niekde neďaleko a obyvatelia by sa dostali cez cestu, neexistujú chodníky, po ktorých by sa dalo pokračovať ďalej. Navyše tam nie sú mestské, ale už súkromné pozemky, čo tam nedovoľuje nič robiť," vysvetlil.



Do obchodného centra s reštauráciou rýchleho občerstvenia sa dá dostať autom zo Slaneckej cesty v smere do Krásnej. Ak niekto chce ísť pešo, Titl odporúča využiť autobus číslo 19 alebo ďalší priechod na Dneperskej ulici. "Je to len o 250 metrov dlhšie. V porovnaní s Prešovom, kde uzavreli lávky cez železničnú trať a obchádzka pre ľudí bola niekoľkonásobne väčšia, to azda nebude až taký vážny problém. Ak sa doprava po skončení prvej časti rekonštrukcie preklopí do novej polovice komunikácie, bude tam možné využívať priechod aj spolu s novým chodníkom," doplnil.



Mesto chce spolu s mestskou časťou osloviť obe nákupné centrá ležiace na druhej strane Slaneckej cesty na spoločné rokovania o možnosti zriadiť autobusovú linku, ktorá by slúžila ich zamestnancom alebo občanom, ktorí sa tam chcú dostať.



Podľa zástupcu spoločnosti Doprastav stavebné práce zatiaľ postupujú podľa plánu. V prípade inžinierských sietí a ďalších stavieb, ktoré neboli zakreslené správne, sa pritom musí prepracovávať projektová dokumentácia. Problémom sú občas aj netrpezliví vodiči, ktorí zo svojich áut nielen verbálne, ale aj fyzicky napádajú robotníkov na stavbe.