Košice: Na Srbskej ulici pribudne 28 nových parkovacích miest
V rámci projektu vybudujú 26 parkovacích miest z betónových zatrávňovacích tvárnic, ktoré umožňujú prirodzené vsakovanie dažďovej vody a zároveň zachovanie časti zelene.
Autor TASR
Košice 21. mája (TASR) - Na Srbskej ulici v košickej mestskej časti Juh pribudne 28 nových parkovacích miest. Mesto Košice začalo s realizáciou výstavby nových parkovacích plôch v priebehu apríla. Ako informovala mestská časť na sociálnej sieti, ukončenie stavebných prác je predbežne naplánované na august.
V rámci projektu vybudujú 26 parkovacích miest z betónových zatrávňovacích tvárnic, ktoré umožňujú prirodzené vsakovanie dažďovej vody a zároveň zachovanie časti zelene. Súčasťou stavby budú aj dve parkovacie miesta vyhradené pre osoby so zdravotným znevýhodnením.
„Očakávame, že nová infraštruktúra prispeje k zlepšeniu dostupnosti parkovania pre miestnych obyvateľov, ktorí dlhodobo čelia nedostatku parkovacích kapacít,“ uviedli z mestskej časti Juh. Výstavba má podľa nich zároveň zvýšiť komfort a bezpečnosť dopravy v okolí. Po dokončení budú nové parkovacie plochy sprístupnené verejnosti.
