Na vrchol Urbanovej veže osadili kríž s odkazom pre budúce generácie

Košice 15. apríla (TASR) – Zrenovovaný kovový kríž osadili v stredu na vrchol košickej Urbanovej veže, ktorá v tomto čase prechádza obnovou. Pri tejto príležitosti ku krížu mesto a rímskokatolícka cirkev vložili pamäťové schránky s odkazom pre budúce generácie.



Práce na obnove strechy a exteriéru veže stojacej vedľa katedrály sv. Alžbety sa začali vo februári, hotové by mali byť na budúci rok. Náklady tohto cezhraničného projektu s podporou eurofondov sú vo výške 595.000 eur.







Do pozlatenej makovice na vrchole veže mesto vložilo medenú schránku, ktorá obsahuje list primátora Jaroslava Polačeka. "Opisuje sa v ňom súčasná ťažká situácia spojená so šírením nového koronavírusu, píše sa o tom, ako si ľudia pomáhajú, sú súdržní a zároveň hovorí aj o krásnej histórii nášho mesta. V tube sa nachádzajú ďalej denná tlač, naše mestské noviny, ktoré sa venujú aktuálnej situácii, mince s vyobrazením mesta a dve rúška ušité dobrovoľníkmi. Hľadali sme niečo, čo je príznačné pre tieto dni, aby Košičania v budúcnosti mali predstavu o tom, čo my teraz prežívame," uviedla pre novinárov námestníčka primátora Lucia Gurbáľová.



Obnovený kríž požehnal košický pomocný biskup Marek Forgáč. V osobitnom odkaze pre budúcnosť cirkev pripomína históriu starobylej zvonice zvanej Urbanova veža a jej aktuálnu rekonštrukciu. "Uplynul jeden mesiac, čo sa v našej krajine pre pandémiu nového koronavírusu nekonajú verejné bohoslužby. Bohu sme vďační za jeho kríž, tento osobitý čas milosti, milosrdenstva a nádeje, keď prehodnocujeme zmysel života a radujeme sa, že Pán je blízko. Nás, naše mesto a národ, Košičanov i pútnikov, zverujeme ochrane Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, aby sa i generácie po nás tešili z toho historického a kultúrneho dedičstva," prečítal Forgáč z odkazu.



Rekonštrukciu Urbanovej veže realizuje nezisková organizácia Perly Gotickej cesty v rámci cezhraničného projektu v partnerstve s gréckokatolíckou eparchiou v ukrajinskom Mukačeve. Dané finančné prostriedky vystačia na obnovu dvoch tretín veže, od strechy po striešku nad ochodzou. Pomôže aj dotácia Košického samosprávneho kraja (KSK) v sume 10.000 eur. Ako uviedol dekan a farár Farnosti sv. Alžbety František Šándor, ktorý stojí na čele organizácie Perly Gotickej cesty, pripravený je ďalší projekt obnovy s reštaurovaním vzácnych kamenných epitafov po obvode veže.