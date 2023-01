Na výzvu pomôcť zatopenému košickému útulku zareagovalo množstvo ľudí

Košice 21. januára (TASR) - Od piatkového (20.1.) rána prinášali Košičania do budovy magistrátu posteľné plachty, staré koberce a iné veci. Zareagovali tak na výzvu primátora Jaroslava Polačeka, aby v rámci svojich možností pomohli psom z útulku v Haniske. Informoval o tom hovorca mesta Dušan Tokarčík. Pre nepriaznivé počasie na východe krajiny z posledných dní totiž došlo k zaplaveniu útulku.



"Situácia bola natoľko zlá, že vo štvrtok (19.1.) museli psíky evakuovať do bezpečia. Zvieratá síce zachránili, boli však celé uzimené a premoknuté," uviedol Tokarčík.



V útulku, ktorý slúži aj ako karanténna stanica, preto potrebovali najmä spomínané deky či plachty. Vďaka obyvateľom, ale aj zamestnancom mesta sa ich v garáži magistrátu za niekoľko hodín nazbieralo dostatočné množstvo. Napríklad len referát civilnej ochrany magistrátu prispel zo svojich rezerv sto dekami. Pomohli aj zamestnanci mestskej polície, oddelenia sociálnych vecí magistrátu, kancelárie primátora a mnohí ďalší. "Veľmi sa teším, že naša výzva mala taký úspech. Nečakali sme, že naplníme takmer celú dodávku," skonštatoval primátor a vyjadril vďaku všetkým, ktorí sa do výzvy zapojili.



Vedúca útulku v Haniske Romana Šerfelová ocenila najmä rýchlosť odovzdanej pomoci a dodala, že vďaka nej môžu byť po ťažkých chvíľach zvieratá opäť v teple a suchu. "Práve veci, ktoré sa vyzbierali na magistráte, našim psíkom pomôžu asi najviac. Po tom, čo zažili, ich musíme v prvom rade vysušiť a dostať do tepla," zdôraznila s tým, že útulok, ktorý prevádzkuje Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov, je z dôvodu kritickej situácie až do odvolania zatvorený. Napriek tomu, každý kto chce pomôcť, môže tak urobiť v čase od 11.00 do 15.00 h aj priamo v útulku.



Materiálnu pomoc, s výnimkou matracov, páperových vankúšov alebo páperových paplónov, je možné priniesť aj do ďalších zberných miest, ktorých zoznam je uvedený na stránke mesta. Záujemcovia môžu podľa hovorcu prispieť aj finančne na elimináciu škôd, opravy a podobne a to cez transparentný účet Únie vzájomnej pomoci ľudí a psov.