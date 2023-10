Na zastávkach v Košiciach budú samolepky chrániace vtákov pred nárazmi

Košice 12. októbra (TASR) - Približne na 50 autobusových zastávkach košickej MHD pribudnú do novembra samolepky, ktoré majú ochrániť vtákov pred nárazmi do sklenej prekážky. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke.



Lepiť ich budú najmä na zastávkach, ktoré už zrekonštruovali v rámci dvoch etáp projektu realizovaného z eurofondov s názvom Modernizácia zastávok a verejnej dopravy a informačných systémov. Takisto ich umiestnia na zastávky v blízkosti Mestského parku a ďalších parkov, respektíve iných zelených plôch v meste.



S lepením by v týchto dňoch mali začať na troch zastávkach MHD Ružová, ako aj na zastávkach OC Galéria v smere na Krajský súd, Nová nemocnica, Považská v smere k Hlavnej pošte a Čermeľ v smere k štadiónu Lokomotívy.



Pôjde o čierne kruhy s priemerom 3,5 centimetra na priesvitnom podklade, ktoré budú umiestňované maximálne do 15 centimetrov od seba.



"Takto sa má zabezpečiť čo najvyššia účinnosť pre ochranu proti nárazom vtáctva do sklenených výplní prístreškov, ktoré pre tieto živočíchy často končia tragicky. Na nákup polepov vyčlenilo mesto zo svojho rozpočtu sumu 2510 eur," uvádza magistrát.