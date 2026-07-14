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Zmodernizovaná električková trať v Košiciach zažila skúšobné jazdy
Modernizácia električkovej trate v MČ Nad jazerom v celkovej dĺžke takmer sedem kilometrov je už krátko pred dokončením.
Autor TASR
Košice 14. júla (TASR) - Na zmodernizovanej električkovej trati v košickej mestskej časti (MČ) Nad jazerom prebehli prvé skúšobné jazdy električkou. Vedenie mesta, pracovníci zhotoviteľa stavby a Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) spoločne preverovali funkčnosť novej trate. Informovalo o tom mesto na sociálnej sieti.
Pripravenosť trate preveria prevádzkové a záťažové testy. „Po dnešnom testovaní bude električka zaťažená 12 tonami piesku a absolvuje ďalšie skúšobné jazdy. Práve preto ju môžete v najbližších dňoch vidieť na trati,“ avizovalo mesto.
Modernizácia električkovej trate v MČ Nad jazerom v celkovej dĺžke takmer sedem kilometrov je už krátko pred dokončením. Ak všetky skúšky, kolaudačné konanie a povoľovacie procesy prebehnú podľa plánu, mesto chce trať uviesť do prevádzky začiatkom septembra.
Pripravenosť trate preveria prevádzkové a záťažové testy. „Po dnešnom testovaní bude električka zaťažená 12 tonami piesku a absolvuje ďalšie skúšobné jazdy. Práve preto ju môžete v najbližších dňoch vidieť na trati,“ avizovalo mesto.
Modernizácia električkovej trate v MČ Nad jazerom v celkovej dĺžke takmer sedem kilometrov je už krátko pred dokončením. Ak všetky skúšky, kolaudačné konanie a povoľovacie procesy prebehnú podľa plánu, mesto chce trať uviesť do prevádzky začiatkom septembra.