Košice: Nad jazerom budú opäť likvidovať sinice, kúpanie sa zakázali

Košice 23. augusta (TASR) – Mesto Košice upozorňuje na odstraňovanie siníc v jazere v mestskej časti (MČ) Nad jazerom. Rybárov žiada, aby v stredu (24. 8.) do 10.00 h nevykonávali nahadzovanie. Povolené nebude ani kúpanie sa na prírodnom kúpalisku. Informuje o tom na svojej webovej stránke.



Prípravok na zlepšenie kvality vody budú pracovníci českej firmy aplikovať medzi 5.00 a 10.00 h. Pôjde o doplnkovú aplikáciu, ktorú použijú už len na vybraných miestach vodnej plochy, v ktorých sa nachádzajú premnožené sinice. Zároveň pôjde o poslednú aplikáciu v tohtoročnej letnej sezóne. "Ide o koncentrované bakteriálne prípravky, ktoré významne urýchľujú naštartovanie a obnovu biologickej rovnováhy ekosystému v nádržiach," uvádza mesto s tým, že ide o rovnaký spôsob odstraňovania siníc ako počas uplynulých rokov.



"V Košiciach sa s týmto ekologickým čistením začalo ešte v roku 2015 a odvtedy sa kvalita vody na Jazere výrazne zlepšila," uvádza magistrát. Podľa pravidelných analýz a monitoringu košického regionálneho úradu verejného zdravotníctva je voda vhodná na kúpanie a ukazovatele cyanobaktérií a chlorofylu neprekračujú hraničnú hodnotu. Osoby s oslabenou imunitou, alergici a deti by však mali kúpanie zvážiť. Najbližšie kontrolné vzorky by mali odobrať na budúci týždeň.