V Košiciach nahradia vysadené stromy pri cintoríne, ktoré sa neujali

Košice 23. augusta (TASR) - Niekoľko stromov vysadených aj s použitím špeciálneho modulárneho systému na Verejnom cintoríne na Rastislavovej ulici v Košiciach sa neujalo. Pre TASR to potvrdil hovorca Správy mestskej zelene (SMsZ) Peter Sasák s tým, že čoskoro ich nahradia.



Na cintoríne do zeme osadili celkovo 29 bunkových systémov TreeParker a v každej je už vysadený strom. Od marca do začiatku júna tam do buniek vysádzali javory poľné. V prípade výsadby na verejnom cintoríne uschlo šesť drevín z celkového počtu vysadených stromov v poslednej etape - vrátane tých, kde bol využitý uvedený systém. "Za neujatím mohol byť aj neskorý termín výsadby, ktorý bol už mimo optimálneho agrotechnického termínu, a to z dôvodu meškania prác na strane dodávateľa stavby," vysvetlil.



Pripomenul tiež, že každé presadenie je pre strom stresujúce a stáva sa, že napriek starostlivosti ho neprežije. Deväťpercentný výpadok spomedzi všetkých vysadených drevín pri cintoríne je však podľa Sasáka dobrý pomer a potvrdzuje oprávnenosť dobrého mena využitého riešenia.



Pri výsadbe stromov prvýkrát použili špeciálny systém využívaný aj v zahraničí práve v rámci rekonštrukcie vstupného areálu cintorína. SMsZ predtým uviedla, že vďaka nemu má strom dostatočný priestor na rozvoj koreňového systému a vie prežiť aj na miestach, kde by inak bola výsadba problematická alebo až nemožná. Systém má tiež integrované riešenie na zabezpečenie dostatku vody a vzduchu pre koreňový systém.