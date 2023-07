Košice nakupujú elektrobicykle do krajských požičovní pre turistov

Košice 9. júla (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) pripravuje nákup celkovo 72 elektrických bicyklov, ktoré budú umiestnené v požičovniach v šiestich lokalitách kraja. Podľa vestníka verejného obstarávania sú to lokality Viničky, Veľká Lodina, Žehra, Hrabušice-Podlesok, Zemplínska Šírava-časť Hôrka a Malá Bara.



Zákazku rozdelenú na nákup 30 pánskych, 30 dámskych a 12 detských elektrobicyklov obstaráva krajská Správa infraštruktúry cestovného ruchu (SICR). Ide o súčasť projektu Bikey s vybudovaním siete krajských požičovní elektrobicyklov so zazmluvnením vhodných prevádzkovateľov služby. Zahŕňa to dodanie a montáž vybraných modulov komplexného cyklovybavenia vrátane možnosti prenájmu elektrobicyklov.



"Prevádzkovatelia prvých požičovní vzišli z verejnej súťaže na základe vopred stanovených podmienok s tým, že uchádzači sa mohli rozhodnúť, ktorý zo štyroch ponúkaných modulov si na realizáciu svojej požičovne zvolia. Do tejto súťaže o prevádzkovateľa požičovne Bikey sa mohol za rovnakých podmienok zapojiť ktokoľvek, kto vie garantovať, že bude v partnerstve s KSK a SICR prevádzkovať požičovňu bicyklov," uviedla pre TASR riaditeľka organizácie Košice Región Turizmus a konateľka SICR Lenka Vargová Jurková.



Prevádzky požičovní budú podľa nej otvorené v sezóne od 1. apríla do 31. októbra. V prípade priaznivého počasia a záujmu turistov budú otvorené aj mimo tejto sezóny. "Otvorenie požičovní závisí od priebehu verejného obstarávania a dodacích dôb. Požičovne budú otvárané postupne podľa náročnosti jednotlivých modulov," uviedla k termínu spustenia služby.



Podľa predsedu KSK Rastislava Trnku má projekt Bikey zvýšiť návštevnosť kraja, zlepšiť dostupnosť cyklistického vybavenia a príslušenstva pre návštevníkov a rozvíjať cykloturizmus. "Vďaka nemu si návštevníci môžu vo vybraných lokalitách požičať krajské elektrobicykle a navštíviť aj miesta, ktoré boli peši ťažšie dostupné alebo klasickým bicyklom náročnejšie na zdolanie. Takýto produkt v našom kraji chýbal, veríme preto, že bude lákadlom pre turistov, ale aj pre domácich," skonštatoval.