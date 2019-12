Obnova košickej botanickej záhrady zvýši komfort návštevníkov

Košice 11. decembra (TASR) – Zateplenie budovy košickej botanickej záhrady a dobudovanie jej moderného návštevníckeho centra je cieľom budúcoročnej etapy obnovy areálu s celkovou investíciou takmer 1,3 milióna eur. V stredu o tom informoval rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Pavol Sovák.



Projekt nadväzuje na rozsiahlu rekonštrukciu priestorov administratívnej budovy botanickej záhrady, ako aj jej objektov v exteriéri, ktorá sa konala v uplynulých mesiacoch.



"Keďže už máme projekt schválený, očakávame, že po verejnej súťaži, ak všetko pôjde hladko, niekedy v máji 2020 by sme mohli začať s realizáciou prác. Dodávateľ by ich mal ukončiť do jedného roku," uviedol Sovák.



Nová modernizácia vstupných priestorov pre návštevníkov bude hradená z vlastných zdrojov univerzity vo výške 373 000 eur. Predpokladaný náklad na súbežné zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmenu okien, hydraulické vyregulovanie ústredného kúrenia či vybudovanie bezbariérového vstupu je v sume 917.000 eur. Táto investícia by mala byť hradená z eurofondov cez ministerstvo životného prostredia.



"Nové návštevnícke centrum bude riešiť vstup do botanickej záhrady tak, aby sa maximálne zvýšil komfort pre návštevníkov, ale aj našich pracovníkov a študentov, ktorí majú iný režim," dodal rektor.



Podľa riaditeľa Botanickej záhrady UPJŠ Pavla Mártonfiho si plánované budúcoročné práce nevyžiadajú dočasné uzavretie areálu pre návštevníkov, ako to bolo tento rok. Aktuálne dokončená etapa modernizácie bola zameraná najmä na rozvody elektriny, ktoré boli po 50 rokoch v nevyhovujúcom stave, výmenu osvetlenia a rozvodov počítačových sietí, ako aj elektronickej požiarnej signalizácie. Súčasťou bola aj nová dizajnová úprava vstupnej haly s atraktívnejším prostredím pre návštevníkov.



"Rekonštrukcia jedného z menších skleníkov umožní pripraviť v krátkej budúcnosti novú expozíciu mäsožravých rastlín," doplnil riaditeľ. Obnova vonkajšieho tzv. dolného jazierka podľa neho zvýšila bezpečnosť návštevníkov a umožní pripraviť pútavejšie expozície vodných rastlín.



V administratívnej budove kompletne zrekonštruovali elektroinštaláciu v celkovom náklade 544 000 eur. Financovanie išlo z vlastných zdrojov univerzity. Celkovo sa v rámci tejto rekonštrukcie interiérov a exteriérov preinvestovalo viac ako 770 000 eur.