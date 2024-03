Mesto Košice neočakáva, že zastupiteľstvo v utorok schváli rozpočet

Košice 11. marca (TASR) - Mesto Košice neočakáva schválenie rozpočtu na tento rok na utorkovom (12. 3.) rokovaní mestského zastupiteľstva (MsZ). Vyplýva to z informácií, ktoré zverejnilo na sociálnej sieti. V programe zasadnutia je viac ako 40 bodov, medzi inými aj body, týkajúce sa eurofondov či sociálneho bývania.



"V programe zastupiteľstva figuruje aj návrh Programového rozpočtu mesta Košice na roky 2024 - 2026. Keďže viaceré komisie zastupiteľstva vrátane finančnej, ktorá nebola na poslednom zasadaní uznášaniaschopná, k tomuto bodu neprijali stanovisko, predpokladá sa, že poslanci navrhnú presunutie rokovania o rozpočte na iný termín," uvádza magistrát.



"Aj vzhľadom na medziročné navýšenie rozpočtov mestských častí z podielových daní zhruba o 3,5 milióna eur budú poslanci rokovať aj o zmene Štatútu mesta Košice," dodáva s tým, že sa ním navrhuje rozšírenie niektorých kompetencií na mestské časti v oblasti starostlivosti o cesty a seniorov.



Poslanci by mali rokovať aj o príprave a predložení žiadosti mesta o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev z operačného Programu Slovensko na najbližšie roky. Mesto chce získať externé finančné zdroje napríklad na zníženie energetickej náročnosti v materskej škole (MŠ) na Kalinovskej ulici či na vodozádržné opatrenia vo viacerých MŠ. Medzi ďalšie projekty, ktoré by mohli byť financované z eurofondov, patrí rekonštrukcia budovy knižnice na Humenskej ulici, podpora nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá či projekty na zlepšenie biodiverzity v mestských parkoch.



MsZ sa tiež bude zaoberať prenájmom šiestich takzvaných hybridných bytov v neužívaniaschopnom stave pre Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Úsmev ako dar by ich na vlastné náklady zrekonštruoval a následne by ich bolo možné prenajať ľuďom s trvalým pobytom na území mesta Košice a ohrozených stratou bývania. "Mesto chce tiež prenájom, respektíve zapožičanie nehnuteľností na Kórejskej ulici pre účely sociálneho bývania," uvádza.



V programe rokovania zverejnenom na webovej stránke mesta je aj návrh, týkajúci sa zlúčenia staníc mestskej polície Sever a Ťahanovce, a Západ s KVP.



Ak poslanci nestihnú v utorok prerokovať všetky navrhnuté body, program rokovania bude pokračovať v stredu (13. 3.).