Nemocnica v Šaci pokračuje vo výstavbe nového urgentného príjmu

Košice 22. júna (TASR) – Nemocnica Košice-Šaca pokračuje vo výstavbe nového urgentného príjmu. Táto stavba nebola situáciou vyvolanou novým koronavírusom zasiahnutá tak ako projekty v iných zdravotníckych zariadeniach siete Agel, a to najmä z dôvodu, že sa vykonávali zväčša výkopové práce a prekládky sietí.



Nový urgentný príjem by mal byť hotový najneskôr v januári 2022, informovala v pondelok hovorkyňa Agel SK Martina Pavliková.



„Vzhľadom na povahu prác nebolo nutné stavbu pozastavovať. Po dohode so zhotoviteľom stavba nateraz pokračuje za sprísnených opatrení, ale bez výraznejších zdržaní a podľa schváleného harmonogramu. Samozrejmosťou boli a sú vypracované hygienické štandardy pre zamestnancov zhotoviteľa stavby," uviedol riaditeľ šačianskej nemocnice Ján Slávik.



Projekt vybudovania nového urgentného príjmu je spolufinancovaný z eurofondov z Integrovaného regionálneho operačného programu, a to v celkovej sume 8 122 000 eur, pričom desať percent z uvedenej sumy uhradí nemocnica. Získané finančné prostriedky budú použité jednak na stavebné práce, ale taktiež na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia, novej zdravotníckej techniky či na investíciu do informačno-komunikačných technológií.



Zhotoviteľom stavby je na základe výsledku verejného obstarávania spoločnosť Marcus Industry.