Opravu úseku komunikácie Včelárska paseka by mali dokončiť v júni

Košice 27. apríla (TASR) – Práce na nestabilnom úseku komunikácie Včelárska paseka v košickej mestskej časti (MČ) Vyšné Opátske majú byť hotové približne do konca júna. Pre TASR to uviedol starosta MČ Viktor Mikluš. Z dôvodu havarijného stavu tejto cesty vyhlásil vlani v marci primátor Jaroslav Polaček mimoriadnu situáciu.



So stavebnými prácami začali 15. apríla frézovaním asfaltu v poškodenom úseku komunikácie, ktorá je počas rekonštrukcie neprejazdná. „Pôvodne naprojektované technické riešenie bolo prepracované, štetovnicová stena (pôvodne sa do zeme mali nabíjať desať metrov dlhé oceľové oporné profily), je projekčne zmenená na mikropilotovú stenu, taktiež výšky desať metrov,“ uviedol Mikluš na sociálnej sieti s tým, že práce majú pozostávať z realizácie novej konštrukcie vozovky s výmenou podložia, stabilizácie zosúvajúcej časti komunikácie opornou konštrukciou a preložky oplotenia.



Ako pre TASR povedal hovorca mesta Vladimír Fabian, predpokladaná cena zásahu je viac ako 150.000 eur bez DPH. „Prvotne faktúry budú hradené zo zdrojov mestskej časti. Ďalší postup voči štátu vo veci prefinancovania stavby bude zabezpečovať mesto Košice. Stav komunikácie bol doposiaľ denne monitorovaný,“ dodal.



Z hľadiska aktivity vedenie mesta minulý rok označilo územie tejto jedinej prístupovej komunikácie za potenciálne zosuvné. Podľa Fabiana bolo hlavným obmedzením pre obyvateľov po vyhlásení mimoriadnej situácie to, že do lokality nad poškodenou cestou sa nedostali veľkorozmerné vozidlá, ktoré vyvážali komunálny odpad a nebol tam dovolený vjazd vozidlám nad 3,5 tony.