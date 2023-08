Košice neuvažujú o chemickom postreku pre zvýšený výskyt sietničiek

Košice 7. augusta (TASR) - V Košiciach aktuálne evidujú zvýšený výskyt dvoch druhov drobnej bzdochy, ktoré sa do Európy dostali zo Severnej Ameriky. Ide o sietničku platanovú a sietničku dubovú. Správa mestskej zelene (SMsZ) v súvislosti s tým o chemickom postreku neuvažuje. Podľa nej ide o sezónneho škodcu. Predpokladá, že počty sietničiek čoskoro začnú klesať a do konca augusta sa prirodzene vytratia. Informuje o tom na sociálnej sieti.



"Sietnička platanová vyciciava rastlinné šťavy z listov platanov, ale výskyt sme zaznamenali aj na jaseňoch, ktoré sú v sídliskových výsadbách hojne zastúpené. Sietnička dubová spôsobuje významné škody v dubových porastoch," uvádza s tým, že do roku 2021 bol výskyt oboch druhov na území mesta sporadický a málo významný. "Na našom území sú novým škodcom a ako nepôvodný druh ťažia z nedostatku predátorov a chorôb, ktoré by ich stavy kontrolovali," dodáva.



Ak si sietničky pomýlia ľudskú kožu s listom, dokážu ju aj prebodnúť. U citlivých osôb to môže vyvolať dermatitídu. Podľa SMsZ sa dá brániť sieťkami na oknách a pomôcť môžu aj isté druhy repelentov. "Súhlasíme, že výskyt tohto hmyzu v blízkosti bytových domov môže ľuďom spôsobovať nepríjemnosti, ale napriek tomu chemické ošetrenie v rámci mesta neodporúčame," dodáva.



Jedným z dôvodov je problematické získanie oprávnenia, keďže na Slovensku nie je registrovaný žiadny chemický prípravok na využitie proti týmto škodcom. Podľa SMsZ by tiež lokálna aplikácia postreku na niekoľko problémových drevín problém nevyriešila a bolo by nutné ošetriť veľké plochy naprieč mestom. "Ale po znížení účinnosti využitého pesticídu by ošetrené stromy rýchlo obsadili nové jedince z okolia. Zároveň na základe skúseností iných samospráv predpokladáme, že efekt by bol po aplikácii podobný ako pri postrekoch proti tradičným bzdochám, ktoré viacero miest označilo za málo účinné," vysvetľuje.



Upozorňuje tiež na to, že prípadný chemický postrek ohrozí aj užitočné druhy hmyzu, drobné vtáctvo a môže sa dostať aj do ľudského organizmu. "Po skúsenostiach z Košíc aj iných miest treba podotknúť, že po aplikovaní chemického postreku sa vždy občania sťažovali, že sa im postrek dostal aj do bytov, a citlivejšie osoby sa sťažovali na nevoľnosť a ďalšie zdravotné problémy," dodáva SMsZ.