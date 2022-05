Košická Noc múzeí a galérií bude lákať na umenie i vodíkový autobus

Košice 9. mája (TASR) – Kultúrne inštitúcie v Košiciach opäť pozývajú návštevníkov na Noc múzeí a galérií, ktorá sa uskutoční v sobotu 14. mája. Do tohtoročnej akcie sa zapája desať subjektov, ktoré okrem aktuálnych výstav a komentovaných prehliadok pripravili ďalší program pre dospelých i deti.



Akcia sa opätovne koná po dvoch rokoch poznačených pandémiou. Program potrvá od 17.00 h do polnoci, informovali v pondelok zástupcovia zapojených múzeí a galérií.



Slovenské technické múzeum (STM) dalo tohtoročnému podujatiu motto Energia všade okolo nás. V spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach (TUKE) predstaví vodíkový autobus známy zo svetovej výstavy EXPO v Dubaji. Návštevníci si môžu prezrieť jeho interiér a dozvedieť sa viac o vodíkových technológiách. V ponuke bude aj prezentácia virtuálnej reality či nová expozícia Elektrovek - 200 rokov elektrotechniky. „Máme tiež pripravené programy pre deti, nazvali sme to Krajina permoníkov, kde sa zaoberáme problematikou baníctva a vecami s tým spojenými, takže budeme mať zážitkové čítanie, bábkové divadlo, tvorivé wokrhopy, výstavky či filmy,“ povedal námestník pre marketing v STM Ján Melich. Otvorené bude aj Múzeum letectva.



Východoslovenské múzeum (VSM) ponúka v Miklušovej väznici program Tajomstvá katovského remesla, v Rodošte u Františka II. Rákociho sa budú môcť návštevníci odfotografovať. V historickej účelovej budove múzejná pedagogička Katarína Sčerbanovská odporúča výstavu Dary a darcovia, k 150. výročiu založenia múzeum ponúkne spomienkové prezentácie a videá.



Program ponúka Východoslovenská galéria (VSG). Návštevníci budú môcť nahliadnuť aj do depozitára, kde galéria uchováva umelecké diela. Súčasťou bude koncert - BIOS projekt výtvarníka Borisa Sirku a grafika Jozefa Tušana. Deti sa môžu tešiť na tvorivé aktivity v Kreatívnom labyrinte a bábkové predstavenie. Netradičný zážitok ponúkne interaktívna výstava Zrekonštruované diela s prítomnosťou reštaurátorky Ľudmily Zozuľákovej. „Snažíme sa hovoriť s návštevníkmi, ukázať im našu prácu a čo je vlastne poslanie kultúrnych inštitúcií, cieľom je kultivovať našu spoločnosť,“ povedala k podujatiu riaditeľka VSG Dorota Kenderová.



Do Noci múzeí a galérií 2022 sa zapájajú aj Múzeum Vojtecha Löfflera, Pamätná výstava Sándora Máraia, Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Košice, Šopa Gallery, Odevný ateliér Júlie Zelenej, Malá galéria Alexandra Eckerdta či Tabačka Kulturfabrik. Bližšie informácie sú na webstránke www.visitkosice.org.



Záujemcovia môžu využiť zvýhodnené vstupné s jednou spoločnou vstupenkou zakúpenou v prvej inštitúcii. Deti do šiestich rokov, zdravotne ťažko postihnutí a občania Ukrajiny majú voľný vstup.