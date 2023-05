Košice nové parkovacie miesta nestavajú, pripravuje jednosmerky

Košice 28. mája (TASR) – Mesto Košice stavebne nebuduje žiadne nové parkovacie miesta. Pripravuje však projektové dokumentácie napríklad aj na zjednosmernenie ulíc, v rámci ktorých vyznačí nové stojiská. Reagovalo tak na otázky TASR týkajúce sa prípravy mesta na skončenie prechodného obdobia, po ktorom už nebude možné parkovať na chodníku mimo vyznačeného miesta.



Projekty na zjednosmernenie sú podľa Útvaru hlavného architekta mesta Košice časovo aj finančne náročné. "V Košiciach ich budeme potrebovať na desiatkach ulíc, a to zväčša na sídliskách. Problémom je aj nízky počet a pracovná vyťaženosť projektantov, ktorí sa tejto oblasti venujú," uviedol.



Mesto tiež pripomína, že v mnohých prípadoch je budovanie nových parkovacích stojísk podmienené záberom verejnej zelene, čo je negatívne vnímané zo strany verejnosti a zároveň má v dôsledku prehrievania nepriaznivý vplyv na kvalitu verejných priestorov a mikroklímu okolia. "Z nášho pohľadu nie je prioritou vynakladať rádovo státisíce či milióny eur na budovanie parkovacích miest, ale skôr regulovať statickú dopravu v meste," povedal pre TASR hovorca mesta Dušan Tokarčík, podľa ktorého je prioritou mesta pritiahnuť čo najviac ľudí do mestskej hromadnej dopravy a znížiť potrebu premiestňovať sa v meste autami.



Magistrát podľa vlastných slov nevie jednoznačne odpovedať, koľko parkovacích miest v Košiciach chýba. "Až zavedenie regulácie a dôsledné uplatňovanie kontroly vytvára priestor pre posúdenie, do akej miery a či vôbec je naozaj potrebné stavať desiatky či stovky ďalších parkovacích miest, ako po tom volá časť obyvateľov. Vychádzame aj zo súčasných skúseností týkajúcich sa využívania záchytných parkovísk," dodal.



Najväčší nedostatok parkovacích miest je podľa magistrátu už dlhodobo na sídliskách. Najhoršia situácia je na sídlisku Ťahanovce a v niektorých lokalitách sídliska Nad jazerom, Dargovských hrdinov, Sever či Západ.



"Hoci tzv. chodníková novela priamo nesúvisí s reguláciou parkovania formou spoplatnenia, v rámci všeobecne záväzného nariadenia sa pre obyvateľov s trvalým pobytom na území mesta Košice pripravila bonusová parkovacia karta. S jej využitím sa počíta aj na zatiaľ neregulovaných sídliskách," pripomenul magistrát. V prípade vyznačenia parkovacích miest na chodníkoch či na ďalších uličných úsekoch, sa tak podľa neho podstatná časť parkovacích miest dopravným značením vymedzí len pre ich držiteľov. "Ide o akýsi medzikrok pred prijatím regulácie vo forme plnohodnotného rezidentského systému," dodáva.



Vlani v marci vstúpila do platnosti novela zákona o cestnej premávke, ktorá neumožňuje stáť autám na chodníku ani v prípade, ak na ňom zostane priestor 1,5 metra pre chodcov. Prechodné obdobie, kedy ešte je možné takto parkovať, uplynie 30. septembra.