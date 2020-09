O spore medzi Košicami a parkovacou firmou bude rozhodovať okresný súd

Košice 8. septembra (TASR) – Košický krajský súd zrušil medzitýmny rozsudok okresného súdu, ktorý pôvodne rozhodol o tom, aby parkovacia firma EEI vypratala nehnuteľnosti a mestu Košice zaplatila finančnú náhradu za bezdôvodné obohatenie sa. TASR o tom informovala spoločnosť EEI.



Krajský súd skonštatoval, že pre nesprávny procesný postup súdu prvej inštancie došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces.



„Jediným možným prostriedkom nápravy porušených procesných práv je tak zrušenie odvolaním napadnutého medzitýmneho rozsudku a vrátenie veci súdu prvej inštancie na ďalšie konanie a nové rozhodnutie, ktoré už bude zodpovedať požiadavkám spravodlivého súdneho procesu,“ uvádza sa v uznesení z 11. augusta.



Spoločnosť EEI prevádzkuje verejné platené parkoviská a výber parkovného v Košiciach v zmysle nájomnej zmluvy z júla 2012 a jej dodatkov. Mesto tvrdí, že zmluva je neplatná. Vlani v októbri to potvrdil aj Okresný súd Košice I. Išlo o takzvaný medzitýmny rozsudok, podľa ktorého nájomný vzťah nie je. Parkovacia spoločnosť vyjadrila pochybnosti o zákonnosti tohto súdneho konania. Najnovšie sa k tomu priklonil aj krajský súd, ktorý prípad vrátil okresnému súdu.



„EEI dôsledne plní záväzky vyplývajúce zo zmluvy vrátane odvodu pravidelných platieb mestu Košice,“ tvrdí parkovacia firma s tým, že má záujem na riadnom prevádzkovaní parkovacích miest a je pripravená s mestom Košice aj naďalej rokovať o zlepšeniach parkovania v meste a usporiadaní vzájomných vzťahov.



„Na prelome rokov 2019 a 2020 sa uskutočnilo viacero rokovaní, ktoré po prestávke spôsobenej pandémiou v prvom polroku roku 2020 mesto zatiaľ neobnovilo. Spoločnosť EEI mestu Košice predostrela viacero návrhov na zlepšenie situácie s parkovaním a naďalej očakáva odpoveď mesta Košice na tieto návrhy,“ dodáva.



Mesto Košice v reakcii pre TASR uviedlo, že rozhodnutie krajského súdu považuje za prekvapujúce a nesúhlasí s jeho právnym názorom. V súčasnosti uvedené uznesenie vyhodnocuje a následne rozhodne o ďalšom postupe. Magistrát je zároveň presvedčený, že aj v ďalšej časti konania príslušné súdy dospejú k záveru o neplatnosti nájomnej zmluvy.



Zároveň pripomína, že rokovania s EEI o mimosúdnom vysporiadaní vzájomného vzťahu boli do určitej miery zavŕšené návrhom nezáväzného memoranda o usporiadaní spoločných vzťahov. Ako povedal hovorca mesta Košice Vladimír Fabian, firma EEI ho doteraz nepodpísala a ani neuviedla žiaden dôvod, prečo k tomu nepristúpila.



„Takisto ani oficiálne neoznámila mestu, že odstupuje od zámeru podpísať memorandum,“ spresnil. Podstatou memoranda malo byť podľa neho oddelenie otázky prevádzkovania parkovacích miest a s tým spojenej otázky odkúpenia investícii realizovaných EEI od otázky potenciálnej neplatnosti nájomnej zmluvy a s tým spojeného prípadného nároku EEI na odstupné, respektíve na náhradu škody v podobe ušlého zisku.



Mesto Košice prevzalo od 1. januára 2019 parkovací systém na základe všeobecne záväzného nariadenia, a to napriek nesúhlasu EEI ako prevádzkovateľa parkovacích miest v zóne plateného parkovania. Obe strany sa v spore obrátili na súd.