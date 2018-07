Dve autobusové linky v Košiciach budú dočasne premávať s obmedzeniami

S obmedzeniami treba rátať od pondelka 23. júla až do 3. augusta.

Košice 22. júla (TASR) – Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) informuje cestujúcich, že pre čerpanie celozávodných dovoleniek v spoločnostiach Howe a U-Shin, budú autobusové linky číslo 23. a 25. v pracovných dňoch premávať s obmedzeniami. Vedúca referátu marketingu, reklamy a PR DPMK Michaela Karaffová informovala, že s obmedzeniami treba rátať od pondelka 23. júla až do 3. augusta.



Premávať v tomto čase nebudú spoje linky 23 zo Staničného námestia s odchodmi o 5.13, 13.13 a 21.13 h cez zastávky Bahýľova, U-shin, areál a Faurecia. Taktiež nebudú v prevádzke spoje tejto linky zo zastávky Bahýľova o 6.11, 14.11 a 22.11 h na Staničné námestie. "Posilové spoje linky č. 25. o 5.20 h z Námestia osloboditeľov na Bruselskú a o 14.10 h z Magnezitárskej do centra taktiež nebudú až do 3. augusta premávať," doplnila Karaffová s tým, že ostatné spoje oboch liniek budú jazdiť bez zmien.