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Košice obnovili fontánu na Drevnom trhu, obnovia aj tú pri krematóriu
V Košiciach je podľa SMsZ aktuálne v prevádzke 17 fontán, ktoré zvlhčujú prostredie, zlepšujú mikroklímu a dopĺňajú estetický charakter verejných priestranstiev.
Autor TASR
Košice 21. júla (TASR) - Košice sprevádzkovali fontánu na Drevnom trhu a pripravujú obnovenie fontány pri krematóriu. Výstavbou a revitalizáciou reaguje mesto na klimatickú zmenu, zlepšuje kvalitu ovzdušia a celkové životné prostredie v Košiciach. Informovala o tom Správa mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach na sociálnej sieti.
Fontána pri krematóriu, ktorá je súčasťou architektonického komplexu od Pavla Merjavého, prešla podľa SMsZ rozsiahlym čistením, technickou kontrolou a prvotným sprevádzkovaním. V najbližších týždňoch po ďalších úpravách by mohla byť v plnohodnotnej prevádzke.
„Fontána na Drevnom trhu je po odstránení technickej poruchy opäť v prevádzke, keďže pre vzniknutý problém nemohla začať sezónu spolu s ostatnými mestskými fontánami,“ zdôvodnila.
V Košiciach je podľa SMsZ aktuálne v prevádzke 17 fontán, ktoré zvlhčujú prostredie, zlepšujú mikroklímu a dopĺňajú estetický charakter verejných priestranstiev. „Mesto Košice v súčasnosti obnovuje ďalšie fontány. Ide o fontány v parku na Bašťovanského, pri Športovej hale Stará jazdiareň, na Sídlisku KVP, na Pasteurovom námestí i na Luníku I,“ doplnila.
Fontána pri krematóriu, ktorá je súčasťou architektonického komplexu od Pavla Merjavého, prešla podľa SMsZ rozsiahlym čistením, technickou kontrolou a prvotným sprevádzkovaním. V najbližších týždňoch po ďalších úpravách by mohla byť v plnohodnotnej prevádzke.
„Fontána na Drevnom trhu je po odstránení technickej poruchy opäť v prevádzke, keďže pre vzniknutý problém nemohla začať sezónu spolu s ostatnými mestskými fontánami,“ zdôvodnila.
V Košiciach je podľa SMsZ aktuálne v prevádzke 17 fontán, ktoré zvlhčujú prostredie, zlepšujú mikroklímu a dopĺňajú estetický charakter verejných priestranstiev. „Mesto Košice v súčasnosti obnovuje ďalšie fontány. Ide o fontány v parku na Bašťovanského, pri Športovej hale Stará jazdiareň, na Sídlisku KVP, na Pasteurovom námestí i na Luníku I,“ doplnila.