Košice 20. júla (TASR) - Obnovu strechy na košickom krematóriu ukončili. V najbližších dňoch tu obnovia smútočné obrady a zároveň sem presunú aj všetky obrady z verejného cintorína. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informovala riaditeľka Správy mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach Marta Popríková.



Strecha krematória bola v havarijnom stave. S jej rekonštrukciou začali vlani v polovici októbra po tom, ako sa v apríli minulého roka v exteriéri pri jeho hlavnom vchode prepadol kus výstuže. V dôsledku toho sa uvoľnila sutina a časť drevenej konštrukcie. Rekonštrukcia zahŕňala aj ďalšie práce, ktoré sa ukázali ako nevyhnutné.



Podľa Popríkovej na základe odporúčania statika pristúpili k rekonštrukcii celej strechy, pribudlo nové opláštenie, podhľady, časť osvetlenia, vzduchotechniky a vymenili aj sklenené steny.



Práce mali pôvodne stáť zhruba 1,6 milióna eur s DPH, napokon išlo o sumu okolo 2,2 milióna eur. Mesto ich financovalo z vlastných zdrojov, pričom využilo aj peniaze z rezervného fondu.



Smútočné obrady, ktoré sa v krematóriu pre havarijný stav strechy nevykonávali, obnovia. Do jeho priestorov dočasne presunú aj všetky obrady, ktoré by sa inak konali na verejnom cintoríne. Pozostalí si však naďalej budú môcť vybrať spopolnenie alebo pochovanie zosnulého do zeme. "Prebieha rekonštrukcia priestranstva a parkoviska na verejnom cintoríne, čiže aby sme pre stavebné firmy vedeli uvoľniť priestory na cintoríne, všetky obrady budú od budúceho týždňa prebiehať na istý čas len v krematóriu," dodala s tým, že obrady, ktoré sú už naplánované na cintoríne na pondelok (24. 7.), tu ešte budú zrealizované.



Pripomenula, že aj naďalej ešte prebiehajú práce na dlažbe pri krematóriu. Tie by mali byť podľa zhotoviteľa ukončené do šiestich týždňov.



Primátor Jaroslav Polaček potvrdil, že práce na obnove cintorína nejdú podľa plánov a časový sklz je evidentný. Tvrdí, že zlyhala najmä spoločnosť, ktorá práce vykonáva. "Na druhej strane treba povedať, že aj dodávateľ čakal na to, kedy spustíme krematórium," povedal s tým, že keďže ide o pietne miesto, nebolo možné pochovávať a v plnej miere aj realizovať stavebné práce. "Nejaký sklz sme zavinili aj my tým, že sme nedokázali skĺbiť obe prevádzky," dodal.



Mesto a SMsZ avizovali, že plánujú aj ďalšiu etapu modernizácie krematória.