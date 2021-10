Košičania môžu využiť bezplatnú Študentskú právnu poradňu

Košice 14. októbra (TASR) – Bezplatná Študentská právna poradňa začala tento týždeň svoju činnosť v priestoroch magistrátu. Rovnako jeden deň v týždni je sprístupnená aj na Miestnom úrade mestskej časti Staré Mesto. Obyvatelia tak môžu získať bezplatnú právnu analýzu svojho právneho problému, ktorú pre nich vypracujú študenti práva pod dohľadom skúsených advokátov. Informuje o tom mesto Košice na sociálnej sieti.



Na prízemí v budove magistrátu na Triede SNP je táto poradňa otvorená každý utorok od 14.00 do 16.00 h, fungovať by mala do 14. decembra prípade do naplnenia kapacity poradne. Na Hviezdoslavovej ulici v Starom Meste bude k dispozícii každý pondelok v rovnakom čase. Predpokladaný koniec jej fungovania je 6. decembra.



Ide o súčasť klinického vzdelávania, realizáciu Študentskej právnej poradne pre obyvateľov zabezpečuje pracovisko právnych kliník Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach.



„Hlavnou myšlienkou Študentskej právnej poradne je spojenie praktického vzdelávania študentov a pomoci osobám, ktoré majú právny problém, ale nemôžu si dovoliť profesionálnu pomoc advokáta,“ uvádza magistrát s tým, že poskytnutie pomoci pre klienta spočíva vo vypracovaní právnej analýzy jeho prípadu.



Jej súčasťou bude právny rozbor a konkrétne možnosti riešenia. Pripomína, že prostredníctvom práce na reálnych prípadoch klientov získajú študenti praktické skúsenosti a bližšiu predstavu o výkone právnického povolania.



Študentská právna poradňa uskutočňuje svoju činnosť v právnych oblastiach, ako občianske, rodinné, obchodné, pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia, správne a daňové právo. Vylúčené je vypracovanie právnej analýzy v oblasti trestného práva.