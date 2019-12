Obyvatelia Košíc sa môžu zbaviť starého domáceho elektroodpadu

Košice 3. decembra (TASR) – Obyvatelia Košíc sa môžu zbaviť starých a nepotrebných domácich elektrospotrebičov, s výnimkou televízorov a monitorov. Pre ich bezplatný zber je potrebné prihlásiť sa dva dni vopred. Za Envidom o tom TASR informovala Jana Nahálková s tým, že službu plánujú poskytovať raz za mesiac.



Prvé zbery sú naplánované pre okresy Košice I a IV v sobotu (7. 12.) a pre okresy Košice II a III v sobotu 14. decembra. Podmienkou je, aby sa záujemcovia najneskôr dva dni pred zberom prihlásili online, cez internetovú stránku www.zberelektroodpadu.sk. Potrebné je poskytnúť údaje o type a množstve spotrebičov, ktoré chcú obyvatelia odviezť, a kontaktné údaje.



Obyvatelia Košíc sa tak budú môcť ekologicky a zadarmo zbaviť napríklad chladničiek, mrazničiek, umývačiek riadu, práčok, sušičiek, sporákov, rúr ale aj varných dosiek, mobilných klimatizácií, radiátorov, ohrievačov, mikrovlniek či vysávačov. Ak nahlásia do zberu aspoň jeden väčší spotrebič, spolu s ním mu odvezú aj iné menšie spotrebiče. Službu bezplatného zberu elektroodpadu a jeho odvoz na ekologickú recykláciu poskytuje ako zmluvný partner mesta Košice Envidom - Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu.



Termíny zberov dopĺňajú priebežne. „V každej mestskej časti Košíc zatiaľ plánujeme poskytovať službu bezplatného zberu elektroodpadu raz za mesiac. V prípade zvýšeného záujmu o zber je možné, že ju budeme Košičanom poskytovať častejšie,“ povedala Nahálková.



V deň zberu je okrem prihlásenia sa potrebné vyložiť staré spotrebiče do vchodu bytovky alebo za bránu domu. „Je dôležité, aby ste ich nevykladali na ulicu. Mohli by sa k nim tak dostať nelegálni zberači, ktorí spotrebiče nezrecyklujú. Namiesto toho ich rozoberú na hodnotné súčiastky a zvyšok rozobraného spotrebiča porozhadzujú po okolí a vytvoria čierne skládky,“ vysvetlila Nahálková.



Zber televízorov a monitorov sa týmto spôsobom zberu nezabezpečuje. Pre ich ekologickú likvidáciu odporúčajú zaniesť ich na zberný dvor.