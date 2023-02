Košice očakávajú riešenie hrozby štrajku od Dopravného podniku

Košice 9. februára (TASR) – V súvislosti s ohlásením ostrého štrajku v Dopravnom podniku mesta Košice (DPMK) očakáva vedenie mesta riešenie situácie zo strany vedenia dopravného podniku, a to bez prepúšťania zamestnancov. Podnik naopak poukazuje na to, že už zabezpečil úsporu prevádzkových nákladov a pri chýbajúcich financiách očakáva pomoc mesta, a to aspoň na zachovanie súčasnej úrovne verejnej dopravy.



Odborári v DPMK avizovali štrajk v niektorý deň mesiaca február ako apel na neriešenie kritickej situácie v podniku či nedostatok financií na zabezpečenie úloh. Poukazujú na zriaďovateľa s tým, že nehodlá naplniť požiadavky DPMK v rozpočte mesta. Ide pritom aj o zachovanie pracovných miest, pracovné podmienky zamestnancov a ich spravodlivé finančné odmeňovanie.



"Chápeme požiadavky odborárov a rešpektujeme ich práva. Je v záujme mesta, aby dopravný podnik nemusel prepúšťať zamestnancov," uviedol pre TASR v stanovisku mesta jeho hovorca Dušan Tokarčík. Poukázal na dlhodobý pokles cestujúcich v mestskej hromadnej doprave (MHD) a zároveň zvyšujúce sa prevádzkové náklady. "Práve preto od roku 2021 vyzývame dopravný podnik na optimalizáciu a racionalizáciu, nie však za cenu zvyšovania cestovného alebo prepúšťania zamestnancov," konštatoval.



Mesto zdôrazňuje, že za posledných päť rokov postupne zvýšilo príspevok pre DPMK o 11,9 milióna eur, čo predstavuje aj s úhradou strát zvýšenie takmer o 40 percent. "Preto očakávame, že sa so vzniknutou situáciou vysporiada vedenie mestského dopravcu tak, aby naplnilo nielen očakávania cestujúcej verejnosti, ale aj odborárov," informoval hovorca. Košice sa aktuálne nachádzajú v rozpočtovom provizóriu, a to je podľa stanoviska "aj dôsledkom neodborných a nekoncepčných rozhodnutí vlády SR, ktoré pripravili Košičanov len v roku 2023 o vyše 31 miliónov eur".



Na situáciu reagoval aj DPMK. "Dlhodobá snaha vedenia podniku o optimalizáciu vnútorných procesov narazila na neochotu mesta, pričom do dnešného dňa sme neobdržali súhlas mesta s vykonaním procesného auditu. Vedenie podniku zabezpečilo cielenými opatreniami úsporu prevádzkových nákladov až do takej miery, že košický dopravný podnik dokáže jazdiť za najnižšiu dotáciu od mesta na jeden vozokilometer na Slovensku," tvrdí. Takéto úspory však podľa podniku majú zásadný vplyv na zníženie atraktivity MHD pre cestujúcu verejnosť.



DPMK argumentuje, že predchádzajúce roky boli ovplyvnené pandémiou COVID-19 a z tohto dôvodu postupne prišiel spolu zhruba o 7,2 milióna eur v porovnaní s rokom 2019. Tieto finančné prostriedky malo mesto v zmysle zmluvy vykryť, keďže sa na podnik nevzťahovali žiadne schémy vládnej pomoci. "Veríme, že mesto Košice nájde spôsob, ako pomôcť svojmu dopravnému podniku a zachovať aspoň súčasnú úroveň verejnej dopravy pre Košičanov," informovala TASR hovorkyňa dopravného podniku Vladimíra Bujňáková.



DPMK v uplynulom období pristúpil k niekoľkým obmedzeniam v premávke, ako dôvod uviedol práve nedostatok financií na bežnú prevádzku MHD.