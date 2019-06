Košice ochladzujú kropiace autá, kúpaliská sú na sezónu pripravené

Podľa mesta Košice jeho obyvatelia aj návštevníci môžu nájsť chládok i v parkoch, kde sú spustené fontány.

Košice 11. júna (TASR) – Pre horúčavy dáva mesto Košice do prevádzky kropiace autá. Od utorka ochladzujú centrum mesta, od stredy (12. 6.) budú pre zníženie prašnosti polievať vybrané hlavné ťahy v siedmich mestských častiach (MČ). Informuje o tom magistrát na svojej webovej stránke s tým, že na letnú sezónu sú pripravená aj mestské kúpaliská.



V utorok sú od 11.00 h v prevádzke kropiace autá na uliciach Hlavná, Alžbetina a Mlynská. Následne pribudnú v košických MČ Staré mesto, Sever, Sídlisko Ťahanovce, Sídlisko KVP, Dargovských hrdinov, Juh a Západ. Podľa predpovedí počasia tak budú robiť pravdepodobne do konca tohto týždňa. „Všetci tí, ktorí sa chcú ochladiť aj priamo na Hlavnej ulici, budú môcť počas aktuálnej vlny horúčav zájsť ku kostolu premonštrátov a k Dolnej bráne. Na oboch miestach budú každý deň, počas ktorých majú byť teploty nad 30 stupňov Celzia, od 10.00 h do 18.00 h v prevádzke takzvané rozprašovače na princípe vodnej hmly," informuje magistrát.



Podľa mesta Košice jeho obyvatelia aj návštevníci môžu nájsť chládok i v parkoch, kde sú spustené fontány.



Na letnú sezónu sú pripravená aj mestské kúpaliská. Mestská plaváreň, kúpalisko Rumanová v Mestskom parku, má naplánované otvorenie na piatok (14. 6). Kúpalisko Červená hviezda, ktoré rovnako spravuje mestský podnik Tepelné hospodárstvo, bude návštevníkom k dispozícii od 28. júna.



„Čo sa týka noviniek, zavádza sa viacero opatrení na úsporu energií a nákladov. Jedným z nich je prekrytie hladiny 50-metrového bazéna rolovacou fóliou na Rumanovej a 33-metrového vodnopólového bazéna na kúpalisku Červená hviezda," uvádza mesto Košice s tým, že bazény budú zakrývať v noci a počas dní, keď počasie nebude dovoľovať ich prevádzku. Podľa prepočtov sa tak zamedzí stratám tepla v rozsahu od dvoch do troch stupňov Celzia za noc.



Obe kúpaliská budú mať nové webové stránky, ktoré budú funkčné počas letnej sezóny a poskytnú dostupné informácie o novinkách, aktuálnom počte návštevníkov, teplote vody, počasí a podobne. "Na oboch bude k dispozícii aj online stream z vybraných kamier, aby návštevník dostal komplexný prehľad o aktuálnej situácii na konkrétnom kúpalisku," spresňuje magistrát, podľa ktorého bude stream v zníženej kvalite, aby neboli čitateľné tváre.