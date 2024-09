Od pondelka dôjde k zmene v doprave na Jantárovej ulici v Košiciach

Košice 20. septembra (TASR) - Vodičov v Košiciach čakajú od pondelkového (23. 9.) rána viaceré zmeny v cestnej premávke súvisiace s ukončovaním prác na prvej etape súvislej opravy Jantárovej ulice. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke.



Od začiatku budúceho týždňa budú môcť motoristi jazdiaci po Jantárovej ulici využívať čerstvo zrekonštruované jazdné pruhy v smere od obchodného centra (OC) ku križovatke Jarmočná a ďalej na križovatku s Južnou triedou. "Západný jazdný pás, v ktorom sa bude jazdiť, bude v dĺžke 1725 metrov rozdelený na dva pruhy pre oba smery so šírkou po tri metre v každom z nich. V križovatke Južná trieda - Jantárová už bude možné odbočiť v smere od Ryby na Jantárovú, motoristi tak nebudú musieť tento úsek obchádzať," uvádza magistrát.



Zároveň upozorňuje, že v tejto križovatke bude úplný zákaz odbočenia vpravo z Jantárovej na Južnú triedu. V križovatke Jantárová - Palackého zas nebude možné odbočiť zo smeru Námestie osloboditeľov od OC vpravo na Jantárovú.



Na Palárikovu bude možné odbočiť nielen v smere od OC, ale aj doľava v smere od križovatky Jantárovej s Krivou. "Aj na Požiarnickú sa bude dať odbočiť z oboch jazdných pruhov, rovnako tak bude prístupná aj Oštepová ulica. Naďalej zostáva v platnosti zjednosmernenie železničného priecestia Jarmočná v smere od Jantárovej ulice a Pri bitúnku v smere na Jantárovú," spresňuje mesto s tým, že z Jantárovej tak bude možné odbočiť cez železničné priecestie na Jarmočnú ulicu, ale vrátiť sa naspäť na Jantárovú sa bude dať len po prejazde cez železničné priecestie Pri bitúnku. "Pri výjazde z Omskej ulice na Jantárovú bude možné odbočiť do oboch smerov. Palárikova ulica bude prístupná z Požiarnickej iba zo smeru od Južnej triedy," dodáva.



Práce prebiehajú aj na Watsonovej a Tolstého ulici. V týchto úsekoch sa pre motoristov zatiaľ nič nemení. Dopravné obmedzenia v rámci súvislých opráv ciest majú trvať do konca októbra.