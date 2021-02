Košice od pondelka otvoria všetky svoje MŠ a prvý stupeň ZŠ

Košice 24. februára (TASR) – Mesto Košice od pondelka (1. 3.) otvorí všetky materské školy (MŠ) a prvý stupeň základných škôl (ZŠ) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Pre TASR to potvrdila vedúca oddelenia školstva magistrátu mesta Košice Beáta Lopušniaková s tým, že prezenčnú výučbu tak sprístupnia približne pre 9000 školákov a 5000 škôlkarov.



Mesto sa rozhodlo otvoriť svoje školy na základe odporúčaní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Košiciach aj pandemickej komisie pri Okresnom úrade Košice. Aby dieťa mohlo nastúpiť na prezenčnú výučbu, zákonný zástupca každého žiaka musí mať negatívny test na ochorenie COVID-19, respektíve potvrdenie o výnimke z testovania. Podľa Lopušniakovej sa budú testovať aj zamestnanci jednotlivých školských zariadení.



„Keď sme zisťovali záujem o návrat detí do škôl, bol vysoký. Ale pandemická situácia sa zmenila a je ťažké predpokladať, koľko detí príde. To však nie je podstatné, pretože školy chceme otvoriť bez ohľadu na to. Veríme, že rodičia pustia deti do škôl,“ uviedla pre TASR s tým, že ak sa rodič z dôvodu pandémie nového koronavírusu rozhodne dieťa nepustiť do školy, musí jej to oznámiť a byť so školu v úzkom kontakte. Podľa Lopušniakovej bude žiak dostávať úlohy, no nepôjde o doterajšiu formu dištančného vzdelávania. Pripomenula, že aj podmienky týkajúce sa školskej dochádzky v súčasnej situácii upravuje manuál z dielne ministerstva školstva s názvom Návrat do škôl.