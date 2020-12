Odberové miesto zriadia na košickom magistráte aj v stredu a štvrtok

Košice 29. decembra (TASR) – Odberové miesto s bezplatným antigénovým testovaním na nový koronavírus zriadia v budove Magistrátu mesta Košice na Triede SNP 28/A aj v stredu a vo štvrtok. Pre verejnosť bude k dispozícii od 9:00 do 14:00. Informuje o tom mesto na svojej webovej stránke.



Posledný odber bude počas oboch dní o 13:40, potom sa magistrát pre verejnosť uzatvorí. Testovanie budú vykonávať dva odberové tímy. Okrem zdravotníkov, ktorých zabezpečí Červený kríž, budú ich členmi aj príslušníci mestskej polície. Tí okrem dohliadania na bezpečnosť zabezpečia aj administratívne práce. Hovorca mesta Vladimír Fabian pripomenul, že záujemcovia o testovanie sa nemusia nikde registrovať. Prísť môžu pred hlavný vchod do budovy.



„Mesto Košice touto službou vychádza v ústrety všetkým obyvateľom, ktorí sa doteraz nestihli otestovať na nový koronavírus a chcú chrániť zdravie a bezpečnosť svojich blízkych alebo spolupracovníkov,“ uviedlo mesto s tým, že sa tak rozhodlo urobiť po úspešnej realizácii myšlienky bezplatného antigénového testovania počas vianočných sviatkov.



Od 24. do 26. decembra využilo odberové miesto na magistráte takmer 1450 ľudí. „V spolupráci s Univerzitnou nemocnicou Louisa Pasteura Košice a regionálnym úradom verejného zdravotníctva sme ako jediné mesto každý deň testovali svojich obyvateľov. Vďaka tomu sme podchytili 195 pozitívnych prípadov,“ dodal primátor Jaroslav Polaček.