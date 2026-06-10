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Košice: Odhaľovať páchateľov by mal pomôcť integrovaný kamerový systém
Podľa košickej mestskej polície je zámerom zriadiť integrovaný kamerový systém v meste.
Autor TASR
Košice 10. júna (TASR) - Na potrebe rozširovania kamerového systému a jeho integrovaného prepojenia s cieľom prevencie aj odhaľovania páchateľov trestných činov v Košiciach sa zhodli účastníci pracovného stretnutia, ktoré sa v stredu konalo na košickom okresnom úrade (OÚ). Zúčastnili sa na ňom aj predstavitelia štátnej a mestskej polície i starostovia mestských častí. Ako informovali, výmena skúseností v oblasti bezpečnosti zahŕňala aj identifikovanie problémových miest s výskytom incidentov, kriminality, narušovania poriadku či poškodzovania majetku.
Práve využitie kamerového systému umožnilo podľa polície nedávne odhalenie páchateľa série požiarov kontajnerov v meste. Riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Košiciach Štefan Mulik potvrdil význam kamerových systémov pri objasňovaní trestných činov a potrebu využívať aj ďalšie technológie. „Obrazne povedané - keď je osemhodinový záznam z noci a policajt operatívy ho musí takmer celý deň pozerať, tak umelá inteligencia a analytické prostriedky nám to skrátia na pár minút,“ povedal. Informoval aj o náborových kampaniach na získanie nových príslušníkov a posilnenie prítomnosti policajtov v uliciach.
„Budovanie toho kamerového systému a spolupráca aj takouto formou štátu a samosprávy je naozaj to, čo pomôže k zvyšovaniu bezpečnosti v rámci mesta Košice,“ doplnil okresný policajný riaditeľ Štefan Szalontai.
Podľa košickej mestskej polície je zámerom zriadiť integrovaný kamerový systém v meste. Problémom býva financovanie, ktoré je uplynulé roky len na pleciach samospráv a aj preto systém môže byť v niektorých mestských častiach rozdrobený.
Stretnutie na tému bezpečnosti v meste zvolal prednosta OÚ Tomáš Kysela s tým, že nejde len o nedávne prípady podpaľačstva kontajnerov, ale aj o krádeže, vlámania, neprispôsobivých občanov, narušovanie verejného poriadku, prostitúcie, žobrania či užívania alkoholu či drog na verejnosti. Cieľom podľa neho bolo vymeniť si reálne skúsenosti z územia aj z pohľadu zástupcov jednotlivých mestských častí.
K rozširovaniu kamerového systému, problémovým miestam, narušovaniu verejného poriadku a vnímaniu bezpečnosti v uliciach sa na brífingu pre novinárov vyjadrili aj starostovia mestských častí Nad Jazerom, Juh a Dargovských hrdinov Lenka Kovačevičová, Anna Súkeníková a Dominik Babušík. Apelovali na obyvateľov, aby hlásili incidenty na mestskú alebo štátnu políciu.
Práve využitie kamerového systému umožnilo podľa polície nedávne odhalenie páchateľa série požiarov kontajnerov v meste. Riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Košiciach Štefan Mulik potvrdil význam kamerových systémov pri objasňovaní trestných činov a potrebu využívať aj ďalšie technológie. „Obrazne povedané - keď je osemhodinový záznam z noci a policajt operatívy ho musí takmer celý deň pozerať, tak umelá inteligencia a analytické prostriedky nám to skrátia na pár minút,“ povedal. Informoval aj o náborových kampaniach na získanie nových príslušníkov a posilnenie prítomnosti policajtov v uliciach.
„Budovanie toho kamerového systému a spolupráca aj takouto formou štátu a samosprávy je naozaj to, čo pomôže k zvyšovaniu bezpečnosti v rámci mesta Košice,“ doplnil okresný policajný riaditeľ Štefan Szalontai.
Podľa košickej mestskej polície je zámerom zriadiť integrovaný kamerový systém v meste. Problémom býva financovanie, ktoré je uplynulé roky len na pleciach samospráv a aj preto systém môže byť v niektorých mestských častiach rozdrobený.
Stretnutie na tému bezpečnosti v meste zvolal prednosta OÚ Tomáš Kysela s tým, že nejde len o nedávne prípady podpaľačstva kontajnerov, ale aj o krádeže, vlámania, neprispôsobivých občanov, narušovanie verejného poriadku, prostitúcie, žobrania či užívania alkoholu či drog na verejnosti. Cieľom podľa neho bolo vymeniť si reálne skúsenosti z územia aj z pohľadu zástupcov jednotlivých mestských častí.
K rozširovaniu kamerového systému, problémovým miestam, narušovaniu verejného poriadku a vnímaniu bezpečnosti v uliciach sa na brífingu pre novinárov vyjadrili aj starostovia mestských častí Nad Jazerom, Juh a Dargovských hrdinov Lenka Kovačevičová, Anna Súkeníková a Dominik Babušík. Apelovali na obyvateľov, aby hlásili incidenty na mestskú alebo štátnu políciu.