Košice odkúpi parkovacie automaty a závorové systémy od firmy EEI

Košice 22. apríla (TASR) - Mesto Košice odkúpi majetok parkovacej firmy EEI, ktorý je inštalovaný na jeho území. Celkovo za 123 parkomatov a sedem závorových systémov zaplatí necelých 315.000 eur bez DPH. Schválilo to mestské zastupiteľstvo (MsZ) na svojom štvrtkovom (20. 4.) mimoriadnom zasadnutí.



Magistrát spresnil, že mesto vo februári dostalo ponuku týkajúcu sa uvedeného majetku. "Je to hospodárne a ekonomické. Na partnerov sa nemôžeme dívať cez zuby a cez zlosť. Ponuku, ktorú sme dostali po dlhých rokoch vyjednávania, sme dostali v takej podobe, že by bol hriech sa s nimi nedohodnúť," povedal pre TASR primátor Jaroslav Polaček.



Pôvodnú ponuku prerokovali a dohodli sa aj na modernizácii platobných terminálov. "Parkovanie v Košiciach chceme rozvíjať. To znamená, že toto je základ. Parkovacie automaty budeme v budúcnosti aj dokupovať. Pripravíme rámcové zmluvy, budeme súťažiť, ale budeme ich nakupovať vtedy, keď nám ich bude treba," dodal.



Firma EEI bola v Košiciach prevádzkovateľom parkovacieho systému v zóne plateného parkovania od roku 2012. Časť verejnosti spolu s aktivistami žiadali, aby mesto od zmluvy s parkovacou firmou odstúpilo a parkovanie spravovalo vo vlastnej réžii. Nájomná zmluva bola uzavretá na desať rokov. Mesto napokon v roku 2019 prevzalo parkovací systém napriek nesúhlasu EEI, obe strany sa v spore obrátili na súd. Krajský súd vlani rozhodol, že uvedená zmluva medzi mestom a EEI je neplatná. Verdikt sa stal právoplatným tesne pred jej vypršaním. Dovtedy spravovala parkovací systém v Košiciach samospráva aj súkromná firma. Mesto plánuje zaviesť novú parkovaciu politiku od novembra.