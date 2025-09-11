< sekcia Regióny
Košice odkúpia areál Ryba - Anička, mesto zaň zaplatí 1,6 milióna eur
Autor TASR
Košice 11. septembra (TASR) - Mesto Košice za 1,6 milióna eur bez DPH odkúpi areál Ryba - Anička v mestskej časti (MČ) Sever. Na svojom štvrtkovom rokovaní to odobrilo mestské zastupiteľstvo (MsZ). Vytvoriť tam chce moderný športovo-rekreačný areál.
Ako mesto uvádza na svojej webovej stránke, celý areál má rozlohu takmer 4,06 hektára. Pozostáva z plaveckého, rekreačného a detského bazéna spolu s technologickým zariadením. Nachádza sa tam aj budova reštaurácie so zázemím, sociálno-prevádzková budova, bufety, jazero a priľahlé pozemky. V susedstve je tiež kultúrno-zábavný Areál Anička s viacerými atrakciami, ktorý by bol takisto súčasťou plánovaného komplexu.
Mesto má uvedenú sumu zaplatiť v troch splátkach, pričom posledná má byť uhradená do konca januára 2027. Peniaze na kúpu chce získať z výnosu poplatku za rozvoj z vydaných stavebných povolení v MČ Sídlisko Ťahanovce a Sever.
Revitalizáciu by chcelo uskutočniť vo viacerých etapách. Prevádzkové náklady by sa mali pohybovať na úrovni 1,1 až 1,4 milióna eur ročne. Podľa primátora Jaroslava Polačeka sa majetok areálu bude zvyšovať. „Nebude to stagnácia peňazí, ktoré sa do toho vložia. Myslíme si, že tu dokážeme investovať desať, 12 a viac miliónov eur na to, aby sme z krásneho priestoru v širšom centre mesta urobili peknú rekreačnú zónu plnú kultúry, pohybu a rôznych atrakcií,“ povedal pre TASR s tým, že využiť chcú najmä eurofondy. Odhaduje, že prvé stavebné povolenia by mesto mohlo mať do dvoch rokov.
Mesto ráta s rozdelením areálu do viacerých funkčných zón. Hlavným prvkom majú byť bazény. Chýbať nemá wellness zóna a počíta sa aj s výstavbou multifunkčných ihrísk, novou zeleňou, lávkou pre cyklistov a chodcov cez Mlynský náhon a Hornád, ako aj promenádou pozdĺž Hornádu. Okrem iného by tam mali pribudnúť aj náučné chodníky.
Niekoľko poslancov bolo proti odkúpeniu areálu. Predseda finančnej komisie a poslanec Roman Matoušek to v situácii, v akej sa mesto nachádza, a ani vzhľadom na avizovanú konsolidáciu, nepovažuje za vhodné. „Namiesto kupovania ďalších stratových areálov by bolo zodpovednejšie využiť daň z rozvoja na opravu hlavných mostov a ciest, ktoré denne využívajú desaťtisíce Košičanov,“ uviedol. Dodal, že mesto už dotuje kúpaliská a len nedávno investovalo do novej mestskej plavárne. Pripomenul tiež, že dané územie sa nachádza v záplavovej zóne.
Mesto areál predalo súkromníkovi pred viac ako 20 rokmi. V roku 2019 ho firma Cassoviainvest Credit ponúkla späť samospráve. V tom čase k dohode nedošlo. Začiatkom tohto roka predložila novú ponuku, o ktorej MsZ rokovalo v júni, pričom poslanci žiadali o pokračovanie v rokovaniach. Napokon došlo k zníženiu ceny z pôvodne navrhovaných 1,71 milióna eur bez DPH na 1,6 milióna eur bez DPH.
