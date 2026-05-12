Košice odobrili financovanie opráv ciest a chodníkov
Zastupiteľstvo v utorok zároveň schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z eurofondov na realizáciu dvoch projektov.
Autor TASR
Košice 12. mája (TASR) - Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Košiciach schválilo financovanie súvislých opráv ciest a chodníkov formou splátok, a to konkrétne v úsekoch Jedlíkovej ulice a Myslavskej cesty. Odhadované náklady sú v sume 1,56 milióna eur.
Obe cesty sú dopravne vyťažené a nachádzajú sa v zlom technickom stave. Ich súvislé opravy plánuje mesto realizovať v tomto roku s financovaním v roku 2027.
Zastupiteľstvo uznesením schválilo zvýšenie financií pre súvislé stavebné úpravy ciest a chodníkov s realizáciou v období rokov 2024 - 2027 formou splátok, a to z pôvodného objemu maximálne 21 miliónov eur na objem maximálne 24 miliónov eur s dĺžkou splácania najmenej desať rokov. Zvýšenie o tri milióny sa týka predchádzajúceho uznesenia MsZ z júna 2023.
Okrem uvedených dvoch nových úsekov bude zvýšenie pokrývať aj predpokladané dofinancovanie etapy stavebných úprav ciest a chodníkov, ktorá je už v procese prípravy verejného obstarávania. Ide o úseky Rastislavova ulica II. etapa, Popradská I. etapa, Puškinova ulica a Zbrojničná ulica. Pôvodne odhadovaná hodnota zákazky v celkovej sume 7,4 milióna eur sa pod vplyvom faktorov, ako je nárast ceny stavebných materiálov či nárast úrokových sadzieb, podľa predpokladov zvýši.
Zastupiteľstvo v utorok zároveň schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z eurofondov na realizáciu dvoch projektov. Zahŕňa to rekonštrukciu chodníka pre chodcov a cyklistov na ulici Južná trieda s predpokladanými výdavkami 280.000 eur a obnovu združeného chodníka prameň Gajdovka, Košice - Anička - II. etapa za 220.000 eur.
