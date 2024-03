Košice odobrili zapojenie sa mesta do viacerých eurofondových výziev

Košice 12. marca (TASR) - Mesto Košice by chcelo získať finančné zdroje z eurofondov vo výške takmer 2,5 milióna eur. Poslanci okrem iného na svojom utorkovom rokovaní mestského zastupiteľstva (MsZ) schválili aj podanie žiadostí o uchádzanie sa o finančné zdroje v rámci plánovaných výziev z eurofondov.



V rámci Programu Slovensko 2021 - 2027 by mesto chcelo znížiť energetickú náročnosť budovy materskej školy (MŠ) na Kalinovskej za 1,4 milióna eur. Z rovnakého eurofondového programu chce realizovať aj vodozádržné opatrenia pomocou vegetačnej vrstvy strešného plášťa v MŠ Povstania českého ľudu za necelých 94.000 eur a na Bernolákovej za viac ako 68.000 eur. Plánuje aj rekonštrukciu budovy Knižnice pre mládež mesta Košice na Humenskej ulici v predpokladanej hodnote 650.000 Eur.



"Mesto sa z Plánu obnovy a odolnosti SR uchádza aj o finančné zdroje v rámci projektu Výzva na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre územnú samosprávu. V prípade úspechu by v metropole východu pribudlo 20 kusov nabíjačiek AC - takzvaná pomalá nabíjacia stanica," uvádza magistrát na svojej webovej stránke. Z eurofondov by mesto na ich zriadenie dostalo maximálne 72.000 eur, pričom minimálne predpokladané náklady na ich obstaranie by predstavovali 166.823 eur. Poslanci schválili, že mesto by tento projekt spolufinancovalo sumou vo výške okolo 94.800 eur.



Poslanci schválili aj zapojenie sa mesta do projektu na zlepšenie biodiverzity v mestských parkoch. "Hlavným výstupom projektu bude návrh na zriadenie mestského parku biodiverzity v Košiciach. Celkové náklady projektu na strane mesta by predstavovali 150.000 eur, výšky príspevku z eurofondov by dosiahla 120.000 eur. Aktivity mesta Košice by začali v nasledujúcom roku," dodáva mesto.



MsZ okrem iného odobrilo aj memorandum o porozumení medzi mestom a Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), ako aj Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM). Určilo tiež názvy Hlivová ulica, Píniová ulica a Park Teodora Münstera. Naopak, rokovanie o návrhoch na udelenie Ceny mesta Košice prerušili. Na zasadnutí MsZ vystúpil aj poslanec NR SR Richard Glück (Smer-SD). Primátorovi a košickým starostom ponúkol "pomocnú ruku", a to aj vzhľadom na zlú finančnú situáciu samosprávy.



Utorkové rokovanie MsZ by malo v utorok pokračovať do 22.00 h.