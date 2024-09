Košické zastupiteľstvo odobrilo prenájom pozemkov

Košice 12. septembra (TASR) - Košické mestské zastupiteľstvo (MsZ) odobrilo prenájom pozemkov na účely rekonštrukcie dopravnej infraštruktúry v súvislosti s developerským projektom v lokalite Festivalové námestie, kde má vyrásť nová štvrť. Poslanci o tom rozhodli na svojom štvrtkovom rokovaní.



Spoločnosť CTR WatsoNova požiadala o prenájom pozemkov na základe zmluvy o spolupráci s mestom. Ide o 7160 štvorcových metrov. Cena za prenájom je z dôvodu hodného osobitného zreteľa jedno euro ročne za celý predmet nájmu. Všetky úpravy dopravnej infraštruktúry zrealizované investorom majú byť totiž po skolaudovaní odovzdané do majetku mesta.



Územné rozhodnutie na stavbu Tlačiarne - úprava dopravnej infraštruktúry hovorí o úprave dopravnej infraštruktúry v okolí bývalých Východoslovenských tlačiarní, na Watsonovej ulici, Festivalovom námestí, Letnej ulici, Starej spišskej ceste, Triede SNP, Ulici Čsl. armády a Sládkovičovej ulici. Tým sa má zabezpečiť požadovaná kvalita dopravy v období 20 rokov po uvedení do prevádzky plánovanej polyfunkčnej výstavby, ako aj zvýšenie bezpečnosti pešej a cyklistickej dopravy. Navrhované dopravné riešenie predpokladá úpravu dopravného koridoru Watsonova - Festivalovo námestie.



Primátor Košíc Jaroslav Polaček pripomenul, že križovatka na Festivalom námestí v lokalite pri amfiteátri je v súčasnosti nebezpečná a zložitá. "Využívame to, že v jej blízkom kontakte vyrastie nová stavba, ktorá počíta so 400 až 700 novými bytmi s polyfunkciou," uviedol pre TASR s tým, že ide o vynútenú investíciu. Vyzdvihol pritom dohodu mesta, investora a mestskej časti o investícii spoločne vygenerovaných zdrojov v súvislosti so stavbou do križovatky a jej okolia.



MsZ vo štvrtok okrem iného odobrilo napríklad aj predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na riešenie havarijného úseku známeho ako "esíčko" na Kavečianskej ceste.