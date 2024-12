Košice odovzdali prvý zo šestice zrekonštruovaných sociálnych bytov

Košice 18. decembra (TASR) - Prvý zo šiestich sociálnych bytov, ktoré má od mesta Košice v prenájme Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, v stredu odovzdali do užívania. Zvyšných päť zrekonštruovaných bytov plánujú odovzdať na budúci rok.



Ako pre TASR uviedol Radoslav Dráb z organizácie Úsmev ako dar, šesticu bytov v zlom stave s výmerou do 22 štvorcových metrov získali do nájmu na 15 rokov, a to na účely ukončovania bezdomovectva rodín v Košiciach. Opravujú ich z vlastných zdrojov, respektíve vďaka rôznym darcom, či už ide o súkromné firmy, alebo peniaze z verejných zbierok.



Do vynoveného prízemného bytu na Ľudovej ulici sa nasťahovala upratovačka Katarína s rodinou, ktorá je samoživiteľkou. V poslednom období žila so synmi v krízovom centre či v rôznych ubytovniach. Vďaka sociálnemu bytu sa jej tretí syn bude môcť vrátiť. "Nechceli mi ho dať, kým nebudeme mať bývanie. Chlapec príde domov na prázdniny. To už teda budú Vianoce," povedala pre TASR.



Dráb spresnil, že rodiny, ktorým byty ponúkajú, vyberajú podľa akútnosti životnej situácie. Ide napríklad o prípady, kde hrozí vyňatie dieťaťa z rodiny alebo kde existuje možnosť jeho návratu k rodičovi z niekdajších detských domovov známych ako centrá pre deti a rodinu.



Okrem bytov od mesta prepožičal Úsmevu ako dar jednu garsónku aj súkromný darca. Ďalšie dve rodiny by sa do zrekonštruovaných bytov mali presťahovať v priebehu januára nasledujúceho roka a zostávajúce štyri rodiny by mohli nájsť svoje nové bývanie začiatkom jari.



"Takéto projekty sú pre nás nielen výzvou, ale aj prísľubom, že rodiny, ktoré čelia existenčným problémom, dostanú šancu na dôstojný život. Naším cieľom je predovšetkým predchádzať situáciám, ktoré by mohli viesť k rozpadu rodín a vyňatiu detí do ústavnej starostlivosti," pripomenul Dráb.



Košický primátor Jaroslav Polaček tvrdí, že sa v uplynulých rokoch podarilo zastaviť pochybné predaje zdevastovaných mestských bytov a našli desiatky ďalších, ktoré teraz rekonštruujú. "Ľudia sa dostávajú do problémov, ktoré si sami nezavinili. Má veľký zmysel im pomáhať, zachraňovať ich a poskytnúť strechu nad hlavou. Tento byt nie je len priestorom na bývanie. Je symbolom bezpečia, dôstojnosti a šance na nový začiatok," skonštatoval.