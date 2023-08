Košice odstraňujú nelegálne osadené značky na Sídlisku Ťahanovce

Košice 1. augusta (TASR) - Mesto Košice začalo v utorok s prvou etapou odstraňovania informačných tabúľ a neoprávnene osadených dopravných značiek na území mestskej časti (MČ) Sídlisko Ťahanovce. Magistrát o tom informuje na svojej webovej stránke.



"Mesto ako správca miestnych ciest v spomínanej MČ ešte začiatkom júla vyzvalo dve súkromné spoločnosti, aby najneskôr do desiatich pracovných dní odstránili všetky prekážky cestnej premávky, ktoré umiestnili na pozemných komunikáciách na pozemkoch evidovaných vo svojom vlastníctve a uviedli cesty vo vlastníctve mesta do pôvodného stavu," uvádza s tým, že sa tak nestalo. S ich odstraňovaním preto začali pracovníci Bytového podniku mesta Košice. Mesto si následne bude uplatňovať náhradu vzniknutých nákladov.



Magistrát podľa vlastných slov pri kontrolách identifikoval v MČ mnohé prekážky cestnej premávky v podobe nelegálne osadených dopravných značiek alebo informačných tabúľ, ktoré sa nachádzajú na miestnych cestách vo vlastníctve, respektíve v správe mesta. "Prekážkami cestnej premávky sú najmä informačné tabule pripevnené na stĺpikoch, ktoré sú osadené do vozovky, respektíve krajnice pozemnej komunikácie," spresnil. Dodal, že doposiaľ neevidoval žiadne povolenie na ich umiestnenie.



Mesto Košice zároveň pripomína, že uvedené informačné tabule môžu viesť aj k zámene s dopravnou značkou, čím dochádza k porušeniu zákona o cestnej premávke. V rozpore s legislatívou je podľa neho aj ich svojvoľné umiestňovanie na súkromnom pozemku.