Košice ohlásili opatrenia na zvýšenie bezpečnosti na Staničnom námestí
Polaček taktiež avizoval pokračovanie v investíciách do skvalitnenia mestskej hromadnej dopravy.
Autor TASR
Košice 3. novembra (TASR) - Zvýšenie hliadkovej a kontrolnej činnosti mestských policajtov na Staničnom námestí v Košiciach od pondelka oznámil primátor mesta Jaroslav Polaček s náčelníkom Mestskej polície (MsP) Slavomír Pavelčák. Opatrenia v súčinnosti so štátnou políciou majú prispieť k zvýšeniu bezpečnosti, ako aj poriadku a čistoty v tomto priestore pri vlakovej a autobusovej stanici.
„Príslušníci sa budú pohybovať priamo v tomto priestore, budú tu viditeľné i naše policajné vozidlá, aby obyvatelia v prípade potreby vedeli, že sa na nich môžu okamžite obrátiť, ale zároveň nám mohli aj nahlásiť akýkoľvek problém či incident,“ povedal Polaček. Opatrenia sú podľa neho zamerané aj na asociálov a konanie neprispôsobivých občanov.
Náčelník MsP informoval, že mestskí policajti budú mať na Staničnom námestí od pondelka nepretržitý výkon služby. „To znamená, že vždy tu bude prítomná dvojčlenná hliadka, v podstate od 6.00 h do 18.00 h, a potom to bude riešené kontrolnými bodmi, každú hodinu tu bude minimálne 20 minút jedna hliadka. Ich kontroly budú zamerané na znečisťovanie verejného priestranstva a nedovolenú konzumáciu alkoholických nápojov a takisto na osoby, ktoré obťažujú alebo znepríjemňujú život návštevníkom alebo cestujúcim v meste Košice,“ povedal Pavelčák. Podobne budú podľa neho aj naďalej prebiehať bezpečnostno-preventívne akcie v spolupráci s Policajným zborom (PZ), ktoré sa konajú štyri- až päťkrát týždenne v jednotlivých častiach mesta.
Riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru (OR PZ) Štefan Szalontai označil spoluprácu štátnej a mestskej polície v Košiciach za nadštandardnú. „Takto to bude pokračovať aj tu, čo sa týka výkonu služby v okolí Staničného námestia alebo v budove železničnej stanice,“ povedal. Dodal, že hliadkovú službu vykonáva jednak železničná polícia odboru poriadkovej polície Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach a jednak hliadka obvodného oddelenia PZ Košice-Staré Mesto.
Primátor zároveň ocenil ako prínosný spoločný projekt Dopravného podniku mesta Košice s MsP, keď od septembra mestskí policajti asistujú revízorom v prostriedkoch MHD. Vyzdvihol ďalej, že od konca augusta prebiehajú v meste bezpečnostné kontroly mestských policajtov za asistencie štátnej polície v rôznych častiach Košíc. „Kontrolujeme ležoviská, kontrolujeme všetko to, čo spôsobujú aj asociáli a zároveň, aby sme získavali ešte lepší prehľad o problémoch, ktoré v meste máme,“ povedal.
