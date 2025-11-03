< sekcia Regióny
Košice ohlásili opatrenia na zvýšenie bezpečnosti na Staničnom námestí
Náčelník informoval, že mestskí policajti budú mať na Staničnom námestí od pondelka nepretržitý výkon služby.
Autor TASR
Košice 3. novembra (TASR) - Zvýšenie hliadkovej a kontrolnej činnosti mestských policajtov na Staničnom námestí v Košiciach od pondelka oznámil primátor mesta Jaroslav Polaček s náčelníkom Mestskej polície (MsP) Slavomír Pavelčák. Opatrenia v súčinnosti so štátnou políciou majú prispieť k zvýšeniu bezpečnosti, ako aj poriadku a čistoty v tomto priestore pri vlakovej a autobusovej stanici.
„Príslušníci sa budú pohybovať priamo v tomto priestore, budú tu viditeľné i naše policajné vozidlá, aby obyvatelia v prípade potreby vedeli, že sa na nich môžu okamžite obrátiť, ale zároveň nám mohli aj nahlásiť akýkoľvek problém či incident,“ povedal Polaček. Opatrenia sú podľa neho zamerané aj na asociálov a konanie neprispôsobivých občanov.
Náčelník MsP informoval, že mestskí policajti budú mať na Staničnom námestí od pondelka nepretržitý výkon služby. „To znamená, že vždy tu bude prítomná dvojčlenná hliadka, v podstate od 6.00 h do 18.00 h, a potom to bude riešené kontrolnými bodmi, každú hodinu tu bude minimálne 20 minút jedna hliadka. Ich kontroly budú zamerané na znečisťovanie verejného priestranstva a nedovolenú konzumáciu alkoholických nápojov a takisto na osoby, ktoré obťažujú alebo znepríjemňujú život návštevníkom alebo cestujúcim v meste Košice,“ povedal Pavelčák. Podobne budú podľa neho aj naďalej prebiehať bezpečnostno-preventívne akcie v spolupráci s Policajným zborom (PZ), ktoré sa konajú štyri- až päťkrát týždenne v jednotlivých častiach mesta.
Riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru (OR PZ) Štefan Szalontai označil spoluprácu štátnej a mestskej polície v Košiciach za nadštandardnú. „Takto to bude pokračovať aj tu, čo sa týka výkonu služby v okolí Staničného námestia alebo v budove železničnej stanice,“ povedal. Dodal, že hliadkovú službu vykonáva jednak železničná polícia odboru poriadkovej polície Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach a jednak hliadka obvodného oddelenia PZ Košice-Staré Mesto.
Primátor zároveň ocenil ako prínosný spoločný projekt Dopravného podniku mesta Košice s MsP, keď od septembra mestskí policajti asistujú revízorom v prostriedkoch MHD. Vyzdvihol ďalej, že od konca augusta prebiehajú v meste bezpečnostné kontroly mestských policajtov za asistencie štátnej polície v rôznych častiach Košíc. „Kontrolujeme ležoviská, kontrolujeme všetko to, čo spôsobujú aj asociáli a zároveň, aby sme získavali ešte lepší prehľad o problémoch, ktoré v meste máme,“ povedal.
Polaček taktiež avizoval pokračovanie v investíciách do skvalitnenia mestskej hromadnej dopravy.
