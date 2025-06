Košice opäť ožívajú Medzinárodným festivalom bábkového divadla Virvar

Košice 5. júna (TASR) - Košice sa od štvrtka do nedele (8. 6.) stávajú po 13. raz dejiskom Medzinárodného festivalu bábkového divadla Virvar. Ako TASR informoval umelecký šéf Bábkového divadla Košického kraja Lukáš Kopas, prinesie rozmanité podoby súčasného bábkového umenia pre deti, mládež i dospelých.



Festival privíta súbory zo Slovenska, Maďarska, Poľska, Ukrajiny a Českej republiky. Jeho súčasťou budú rôznorodé predstavenia - od klasických rozprávok až po inscenácie pre náročnejších divákov.



V sprievodnom off programe sa návštevníci môžu tešiť na Virvarland, chodúľové prekvapenia, cirkusové trampoty, virvarové zatváranie do bublín, veselý sprievod mestom s maskami, flašinety, burzu kníh a tvorivé bábkové workshopy.



„Virvar je pre nás viac než len festival. Je to stretnutie ľudí, ktorí veria v silu bábky a jej schopnosť prepájať generácie, krajiny aj umelecké svety,“ povedal riaditeľ festivalu Ivan Sogel.



Festival bude opäť aj interaktívny. Chýbať nebude detská porota a žiaci budú tiež autormi reportáží do festivalových novín Virvar Press.



„Ako divadlo, ktoré festival zastrešuje, cítime veľkú zodpovednosť aj radosť z toho, že môžeme tvoriť podujatie, ktoré má medzinárodný presah, komunitný charakter a zároveň rozpráva jazykom detí. Virvar je dôkazom, že bábkové divadlo má v Košickom kraji pevné miesto - nielen na javisku, ale aj v srdciach divákov,“ doplnila riaditeľka divadla Lenka Papugová.