Košice opäť spúšťajú adopciu chodníkov občanmi
Magistrát dodáva, že zodpovednosť za prípadne úrazy chodcov na adoptovaných chodníkoch nesie mesto.
Autor TASR
Košice 14. októbra (TASR) - Mesto Košice spúšťa šiesty ročník projektu Adoptuj si chodník a zarábaj, ktorý umožňuje verejnosti zapojiť sa do ručného odpratávania snehu a ľadu. Na adopciu bude v mestských častiach Sever, Staré Mesto, Západ, Juh, Dargovských hrdinov, Sídlisko Ťahanovce a Nad jazerom určený rekordný počet vyše 1000 chodníkov. Oproti vlaňajšku ide o takmer desaťpercentný nárast. Mesto o tom informuje na svojej webovej stránke.
Tí, ktorí si v uplynulých rokoch už adoptovali chodník, sa prostredníctvom aplikácie Adaptie môžu registrovať od utorka od 18.00 h. Noví záujemcovia tak budú môcť urobiť od piatka (17. 10.) od 18.00 h. Mesto každému poskytne dve 25-kilogramové vrecia s posypovým materiálom a základné technické zabezpečenie. Metlu, lopatu, odhŕňač či ďalšie náradie si každý zaobstará vo vlastnej réžii.
„Záujemcovia by si mali vyberať adoptovaný chodník tak, aby bol čo najbližšie od miesta ich trvalého alebo prechodného pobytu. Takto budú môcť čo najrýchlejšie reagovať na výzvu, ktorá im príde prostredníctvom aplikácie a pustiť sa do čistenia. Jednotlivé úseky majú okolo 50 metrov štvorcových a ich dĺžka dosahuje zväčša 30 metrov,“ vysvetlil Marek Oršoľa z referátu správy a údržby ciest magistrátu mesta Košice.
Vyčistenie chodníka sa dokladuje nahratím fotografií pred začiatkom odpratávania a po ňom. „Ak užívateľ nezabezpečí potrebnú fotodokumentáciu a nebude pri nej používať mobilný telefón s aktívnym dátovým pripojeným a funkciou GPS, nebudeme to považovať za vykonanie zimnej údržby,“ dodal.
Ak dobrovoľník v daný deň nemôže vyčistiť chodník, môže to delegovať na osobu, ktorá už bola v uvedenej aplikácia zaregistrovaná. Ak nemôže ani tá, je potrebné to čo najskôr oznámiť mailom na zima@kosice.sk.
Odmenou za pracovnú pohotovosť pre tých, ktorí si adoptovali a čistili chodníky aj v uplynulej sezóne, bude paušál vo výške 220 eur. Pre novozaregistrovaných pôjde o 200 eur. V prípade adopcie v priebehu zimnej sezóny bude táto odmena krátená. Za každý deň čistenie chodníka od snehu alebo ľadu dostanú päť eur. Peniaze im vyplatia na jar.
Primátor mesta Jaroslav Polaček poďakoval vyše 3500 dobrovoľníkom, ktorí sa od začiatku programu adopcie v roku 2020 starali v zime o chodníky v meste. Zdôraznil, že aj s ich pomocou sa podarilo skvalitniť a zrýchliť zimnú údržbu, ako aj znížiť výdavky na celkovú zimnú údržbu. „Som rád, že sa tento náš nápad medzi Košičanmi takto ujal. Mnohí z nich sú v uliciach už šiesty rok po sebe. Záujem obyvateľov nám neustále rastie,“ povedal.
