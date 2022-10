Operačný plán zimnej údržby v Košiciach začne platiť v utorok

Košice 31. októbra (TASR) - Operačný plán zimnej údržby komunikácií v Košiciach na nasledujúcu sezónu vstúpi do platnosti v utorok (1. 11.) Spoločnosť Kosit má zimnú údržbu v meste zabezpečovať do konca marca. Do prác bude zapojených vyše 200 zamestnancov firmy. TASR o tom informovala jej hovorkyňa Slavomíra Brzová.



"Celkovo do správy spoločnosti patrí v tejto sezóne vyše 691 kilometrov komunikácií. Rozpočet je oproti minulému roku zvýšený na sumu štyri milióny eur. Premietnu sa doň aj zvýšené náklady na nákup posypového materiálu, nárast cien pohonných látok a zvýšenie miezd vodičov," uviedla s tým, že operačný plán vypracovali v súčinnosti s magistrátom. Oproti minulému roku Kosit zabezpečí zimnú údržbu aj takmer na 35.000 štvorcových metrov parkovísk, ktoré v lete tohto roku prešli do správy mesta od súkromnej spoločnosti.



Podľa riaditeľa Kositu Mariána Christenka pre výkon zimnej údržby nasadzujú na jednej zmene spolu 46 mechanizmov a 40 zamestnancov ručného čistenia. "V sezóne máme na výkon údržby pripravených 14 veľkých sypačov. Strojovú údržbu chodníkov určených mestských častí budú zabezpečovať takzvané malé mechanizmy. Ich počet bol vzhľadom na zvýšený rozsah celkovo spravovanej plochy zvýšený na 28. Vozový park dopĺňajú mechanizmy pomocnej údržby," dodal. Najviac mechanizmov bude v pohotovosti počas vrcholu zimnej sezóny, a to od 1. decembra do konca januára.



Čo sa týka ručného čistenia, aj v tejto zimnej sezóne budú zamestnanci spoločnosti pracovať v mestských častiach (MČ) Staré mesto, Ťahanovce a Dargovských hrdinov. V ostatných MČ zabezpečí ručné čistenie Správa mestskej zelene.



Brzová pripomenula, že do ručného čistenia sa budú môcť opäť zapojiť aj obyvatelia mesta prostredníctvom projektu Adoptuj si chodník a zarábaj. "Počet chodníkov určených na adopciu sa tento rok opätovne zvýši a presiahne 800 úsekov," doplnila s tým, že okrem MČ Sever, Staré Mesto, Západ a Juh pribudne aj možnosť ich adopcie v MČ Nad jazerom.