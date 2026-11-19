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Košice: Opravy ciest budú pokračovať v marci 2027 v MČ Západ a Myslava
Dôjde k vyfrézovaniu pôvodného asfaltu, výmenám podložia, obrubníkov a uličných vpustí.
Autor TASR
Košice 19. novembra (TASR) - Mesto Košice bude od marca 2027 pokračovať v ďalších súvislých opravách ciest a priľahlých chodníkov v mestských častiach (MČ) Západ a Myslava. Ako informovalo mesto na webovej stránke, práce za vyše 1,8 milióna eur potrvajú do konca júna.
Dôjde k vyfrézovaniu pôvodného asfaltu, výmenám podložia, obrubníkov a uličných vpustí. Následne sa má vyasfaltovať povrch nových ciest a chodníkov. Úsek v celkovej dĺžke 1100 metrov sa bude týkať Myslavskej cesty v úseku od križovatky s Triedou KVP po ulicu K potoku a Jedlíkovej ulice od študentských internátov po križovatku s Popradskou.
„Stavebné práce sa začnú v marci 2027, hotové by mali byť o štyri mesiace neskôr koncom júna. Bude ich mať na starosti spoločnosť Cesty Košice, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní spomedzi troch uchádzačov,“ dodalo mesto s tým, že v zmysle v máji schváleného uznesenia mestského zastupiteľstva sa tieto súvislé opravy budú financovať prostredníctvom dodávateľského úveru so splatnosťou desať rokov.
Podľa magistrátu by začiatkom decembra mal byť hotový 1,5 kilometra dlhý úsek na Popradskej ulici, v úsekoch medzi križovatkami na Toryskej a Triedy KVP, ako aj 200-metrový úsek na Puškinovej ulici medzi križovatkami so Senným trhom a s Mlynskou.
Druhá etapa súvislej opravy Rastislavovej ulice v dĺžke takmer dva kilometre bude pokračovať až v jarných mesiacoch. Dôvodom sú podľa mesta viaceré investičné a havarijné zásahy správcov inžinierskych sietí, ktoré si vyžiadali práce priamo na stavenisku.
Dôjde k vyfrézovaniu pôvodného asfaltu, výmenám podložia, obrubníkov a uličných vpustí. Následne sa má vyasfaltovať povrch nových ciest a chodníkov. Úsek v celkovej dĺžke 1100 metrov sa bude týkať Myslavskej cesty v úseku od križovatky s Triedou KVP po ulicu K potoku a Jedlíkovej ulice od študentských internátov po križovatku s Popradskou.
„Stavebné práce sa začnú v marci 2027, hotové by mali byť o štyri mesiace neskôr koncom júna. Bude ich mať na starosti spoločnosť Cesty Košice, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní spomedzi troch uchádzačov,“ dodalo mesto s tým, že v zmysle v máji schváleného uznesenia mestského zastupiteľstva sa tieto súvislé opravy budú financovať prostredníctvom dodávateľského úveru so splatnosťou desať rokov.
Podľa magistrátu by začiatkom decembra mal byť hotový 1,5 kilometra dlhý úsek na Popradskej ulici, v úsekoch medzi križovatkami na Toryskej a Triedy KVP, ako aj 200-metrový úsek na Puškinovej ulici medzi križovatkami so Senným trhom a s Mlynskou.
Druhá etapa súvislej opravy Rastislavovej ulice v dĺžke takmer dva kilometre bude pokračovať až v jarných mesiacoch. Dôvodom sú podľa mesta viaceré investičné a havarijné zásahy správcov inžinierskych sietí, ktoré si vyžiadali práce priamo na stavenisku.