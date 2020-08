Pri oprave ciest v Košiciach vzniknú isté obmedzenia

Košice 22. augusta (TASR) – Dve súvislé opravy cestných komunikácií a niektorých priľahlých chodníkov sa od pondelka 24. augusta začnú v košických mestských častiach Sever a Staré Mesto. "Z tohto dôvodu sa vodiči musia pripraviť aj na viaceré dopravné obmedzenia," informovalo o tom mesto Košice na svojej internetovej stránke.



Rekonštrukciu cestnej komunikácie na Kuzmányho ulici od Ulice dr. Kostlivého po križovatku so Štúrovou spolu v sume 114.359 eur bude realizovať spoločnosť Cesty Košice. Ako uvádza samospráva, dočasné dopravné značenie tam osadia v nedeľu 23. augusta popoludní. Vodičov zároveň upozorňuje, že od pondelka do 1. septembra svojimi vozidlami zo Štúrovej a Žižkovej na Kuzmányho ulicu neprejdú. "Počas prvej etapy rekonštrukcie v smere od Štúrovej po Kostlivého ulicu nebude až do utorka 1. septembra možné z križovatky Štúrova - Žižkova - Kuzmányho odbočiť na Kuzmányho zo žiadneho smeru, pričom obchádzka bude vedená cez Moyzesovu ulicu," spresnilo mesto s tým, že z ulíc Floriánska a Čajakova, ako aj z parkoviska pri BCK bude na Kuzmányho možné iba pravé odbočenie. Z ulíc Dr. Kňazovického, Dr. Kostlivého a Šrobárovej sa dočasne stanú slepé ulice s možnosťou otočenia pred električkovou traťou.



"Druhá etapa rekonštrukcie v smere od Kostlivého ulice po Štúrovu ulicu sa začne od stredy 2. septembra s predpokladaným termínom ukončenia v nedeľu 27. septembra," doplnilo mesto k rekonštrukcii cestnej infraštruktúry v Starom Meste s tým, že vodiči sa v tejto etape musia pripraviť na zákaz odbočenia na rekonštruovanú časť Kuzmányho ulice zo všetkých smerov Kuzmányho – Poštová – Vojenská. Podľa samosprávy bude obchádzková trasa aj v tomto prípade vedená cez Moyzesovu ulicu.



Dopravné obmedzenia v mestskej časti Sever budú súvisieť s rekonštrukciou cestných komunikácií na uliciach Študentská a Odborárska. "Stavebné práce tam v štyroch etapách uskutoční spoločnosť Strabag, ktorá vo verejnom obstarávaní uspela s najnižšími cenami 134.961 eur pre Študentskú ulicu a 93.540 eur pre Odborársku ulicu," uviedlo mesto s tým, že úvodná etapa opráv potrvá od pondelka 24. augusta do pondelka 31. augusta.



"V rámci nej nastanú výmeny obrubníkov, lokálne opravy podložia a odstraňovanie asfaltu z chodníkov. Dopravné obmedzenia budú iba lokálne formou zúženia vozovky v mieste stavebných prác. Obmedzené bude aj parkovanie na oboch uliciach," konkretizovala samospráva rozsah opráv s tým, že obmedzenia v systéme dopravy sa začnú až po ukončení etapy. Týkať sa budú premávky na Tomášikovej ulici, odkiaľ sa v rámci prác na pravom jazdnom pruhu v smere od Tomášikovej po Hlinkovu ulicu nebude dať od 31. augusta do 13. septembra odbočiť na Odborársku. "Cesta v smere od Hlinkovej po Tomášikovu ulicu bude ako jednosmerka," doplnilo mesto.



Treťou etapou, realizovanou od 7. do 13. septembra, majú byť opravy Študentskej a Odborárskej ulice v opačnom smere. "Aj počas tejto etapy budú obe ulice v smere od Hlinkovej až po križovatku Odborárskej s Tomášikovou zjednosmernené, pričom motoristi budú po nich jazdiť vľavo po už zrekonštruovanom pruhu," upozorňuje samospráva s tým, že v tom čase bude aj naďalej platiť zákaz odbočenia z Tomášikovej na Odborársku ulicu.



Posledná etapa, pri ktorej sa majú dokončiť opravy chodníkov a bezbariérové a terénne úpravy, má dopravu obmedziť len lokálne, a to v miestach realizácie stavebných prác. Ukončená má byť 30. septembra.