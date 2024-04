Oslavy Dňa mesta Košice sa začnú oživením Spievajúcej fontány

Košice 15. apríla (TASR) - Pestrý program ponúknu tohtoročné oslavy Dňa mesta Košice, ktoré budú trvať od 27. apríla do 17. mája. Ich súčasťou bude otvorenie Spievajúcej fontány na Hlavnej ulici, krájanie 90-metrového makovníka, slávnostný ceremoniál s odovzdávaním verejných ocenení či ekumenická bohoslužba na zrevitalizovanom Verejnom cintoríne.



Pôjde už o 30. ročník osláv, ktoré sa viažu k udalosti zo 7. mája 1369, keď uhorský kráľ Ľudovít Veľký udelil mestu historicky prvú erbovú listinu. Mesto informovalo, že celkovo ide o takmer 70 hlavných a sprievodných kultúrnych, spoločenských alebo športových podujatí.



Úvod bude patriť slávnostnému uvedeniu Spievajúcej fontány do života s najmodernejšími novinkami a smart riešeniami, prostredníctvom ktorých sa bude riadiť jej prevádzka. Primátor Jaroslav Polaček pozval Košičanov aj na výstavu Spievajúca fontána v obrazoch o jej histórii až po súčasnosť.



"Zaujímavý program spolu s finále Slovenského pohára sme pripravili aj k otvoreniu Košickej futbalovej arény. Tá sa stane plnohodnotným štadiónom pre medzištátne reprezentačné zápasy s kapacitou 12.555 divákov. Verejnosť pozývam aj na vynovený Verejný cintorín, kde na záver osláv máme naplánovanú slávnostnú ekumenickú bohoslužbu," uviedol primátor.



Podľa vedúceho referátu kultúry košického magistrátu Richarda Herrgotta je dramaturgia osláv koncipovaná tak, aby pozostávala najmä z najobľúbenejších a najatraktívnejších podujatí z pohľadu Košičanov. Na ich konanie prispeli viacerí sponzori.



Medzi najznámejších účinkujúcich budú patriť orchester, dirigent a sólisti Národného divadla v Košiciach, kapela No Name, folklórne súbory, ale aj žiaci a pedagógovia umeleckých škôl.



Primátor pripomenul, že oslavy Dňa mesta Košice zakladal vtedajší primátor a neskorší prezident SR Rudolf Schuster. "Viackrát sme sa na túto tému rozprávali a poradil nám, ako to máme robiť čo najlepšie. Tento ročník nebude len o zábave, tanci, ale chceme počas neho prezentovať aj krásne a dobré veci, ktoré v rámci investičných projektov robíme pre skvalitnenie života našich obyvateľov," uviedol Polaček.



Projektový manažér K13 - Košické kultúrne centrá Matúš Binc doplnil, že do programu osláv zakomponovali aj festival Use The City, ktorý opäť prinesie do centra mesta netradičné formy kultúry a umenia. Súčasťou bude napríklad Kultúrne bludisko, módna prehliadka alebo vystúpenia pouličných umelcov, žonglérov a cirkusantov.