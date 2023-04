Košice pripravujú oslavy Dňa mesta, ponúknu množstvo podujatí

Košice 25. apríla (TASR) - Hudobno-tanečné vystúpenia, športové aktivity, výstavy a ďalšie kultúrne podujatia prinesie 29. ročník osláv Dňa mesta Košice, ktorý sa oficiálne začne v piatok (28. 4.) a potrvá do 7. mája. Oslavy sa budú niesť v znamení 600. výročia udelenia druhej erbovej listiny mestu. Informuje o tom mesto Košice na sociálnej sieti.



"Košičanky, Košičania i návštevníci mesta sa môžu tešiť na Košickú svetelnú párty, Košické Benátky, historický prepad vláčika, stavanie mája, veľkolepý Galaprogram Dňa mesta Košice s významnými hosťami, tradičný slávnostný ceremoniál Dňa mesta Košice spojený so slávnostným odovzdávaním ocenení primátora mesta a mnoho ďalšieho," uvádza.



Oslavy otvorí v piatok od 17.00 h v centre mesta podujatie Košice (DJ's) On Air. Veľkým pódiom sa stane Fontána znamení na Hlavnej ulici, kde odznejú svetové hudobné hity, ktoré doplnia hudobné a tanečné vystúpenia. Na víkend sú okrem iného naplánované vystúpenia folkloristov. V pondelok (1. 5.) je na programe aj Tanec v meste. "Roztancovaná celá Hlavná ulica prinesie na viacerých miestach všetky známe tanečné žánre," uvádza mesto v bulletine s tým, že súčasťou tohto programu bude aj skupina Peter Bič Projekt. Oslavy sa oficiálne skončia 7. mája, keď je naplánovaný i Sprievod rytierov.



Sprievodnými akciami budú napríklad trh tradičných remesiel, festival vín, výstava bonsajov, bábkové predstavenie, otvorenie letnej sezóny archeologického komplexu Dolná brána, odomykane brány Zoo Košice, športová olympiáda mestských častí a ďalšie.



Deň mesta Košice pripadá na 7. mája. Oslavy sa viažu na udalosť z roku 1369, keď kráľ Ľudovít Veľký udelil Košiciam prvú erbovú listinu, a to ako prvému mestu v Európe.



Bližšie informácie o programe tohtoročných osláv sú zverejnené na webovej stránke mesta.