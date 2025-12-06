< sekcia Regióny
Košice otvárajú klzisko v mestskom parku
Ľadová plocha pre fanúšikov korčuľovania a amatérske partie hokejistov by mala byť v prevádzke v závislosti od poveternostných podmienok zhruba do konca februára.
Autor TASR
Košice 6. decembra (TASR) - Mesto Košice v sobotu otvára klzisko v mestskom parku. Počas večernej Mikulášskej „korčuľovačky“ od 16.00 do 19.00 h si budú môcť bezplatne zašportovať všetci záujemcovia, ktorí tam prídu v mikulášskej čiapke alebo budú mať na sebe niečo s vianočnou tematikou. Informovala o tom Jana Poľová z referátu marketingu a styku s verejnosťou mesta.
„Je to už piatykrát, čo v krásnom prostredí mestského parku a v blízkosti krajiny Rozprávkovo spúšťame najkrajšie košické klzisko. Uplynulý rok sa tu vystriedalo 12.000 návštevníkov a ďalšie stovky detí z našich škôl počas hodín telesnej výchovy. Pozývam každého, aby si prišiel užiť jedinečnú atmosféru zimných radovánok na ľade a potom navštívil aj ďalšie podujatia v rámci Košických rozprávkových Vianoc,“ uviedol košický primátor Jaroslav Polaček.
Ľadová plocha pre fanúšikov korčuľovania a amatérske partie hokejistov by mala byť v prevádzke v závislosti od poveternostných podmienok zhruba do konca februára. Pre verejnosť bude klzisko otvorené od 8.00 zväčša do 19.00 h. O niečo dlhšie ho budú môcť večer využiť hokejisti.
„Samostatne na ľadovú plochu môžu vstupovať len osoby staršie ako šesť rokov. Mladšie deti, ktoré ešte nedovŕšili šesť rokov, majú povolený vstup len v sprievode osoby staršej ako 15 rokov. Každý korčuliar alebo jeho sprievod sa môže občerstviť aj v blízkom bufete pri vchode na kúpalisko Rumanova,“ dodala Poľová s tým, že rozpis prevádzkových hodín bude pravidelne aktualizovaný na www.teho.sk, ako aj na ďalších informačných kanáloch mestského podniku Tepelné hospodárstvo a mesta Košice.
„Je to už piatykrát, čo v krásnom prostredí mestského parku a v blízkosti krajiny Rozprávkovo spúšťame najkrajšie košické klzisko. Uplynulý rok sa tu vystriedalo 12.000 návštevníkov a ďalšie stovky detí z našich škôl počas hodín telesnej výchovy. Pozývam každého, aby si prišiel užiť jedinečnú atmosféru zimných radovánok na ľade a potom navštívil aj ďalšie podujatia v rámci Košických rozprávkových Vianoc,“ uviedol košický primátor Jaroslav Polaček.
Ľadová plocha pre fanúšikov korčuľovania a amatérske partie hokejistov by mala byť v prevádzke v závislosti od poveternostných podmienok zhruba do konca februára. Pre verejnosť bude klzisko otvorené od 8.00 zväčša do 19.00 h. O niečo dlhšie ho budú môcť večer využiť hokejisti.
„Samostatne na ľadovú plochu môžu vstupovať len osoby staršie ako šesť rokov. Mladšie deti, ktoré ešte nedovŕšili šesť rokov, majú povolený vstup len v sprievode osoby staršej ako 15 rokov. Každý korčuliar alebo jeho sprievod sa môže občerstviť aj v blízkom bufete pri vchode na kúpalisko Rumanova,“ dodala Poľová s tým, že rozpis prevádzkových hodín bude pravidelne aktualizovaný na www.teho.sk, ako aj na ďalších informačných kanáloch mestského podniku Tepelné hospodárstvo a mesta Košice.