Košice otvárajú ukrajinské triedy aj klub pre matky a deti

Košice 2. apríla (TASR) – Mesto Košice otvorí v Základnej škole (ZŠ) Tomášikova dve triedy výlučne pre ukrajinské deti. Od pondelka (4. 4.) otvorí aj Klub pre ukrajinské matky a deti. Zároveň spúšťa jazykové kurzy slovenčiny. Informovala o tom viceprimátorka mesta Lucia Gurbáľová.



Zatiaľ najviac, a to 41 ukrajinských žiakov, eviduje mesto práve v ZŠ Tomášikova. „Na tejto škole plánujeme tento mesiac otvoriť aj samostatnú triedu pre ich vyučovanie na prvom stupni a ďalšiu na druhom stupni aj s učiteľmi ovládajúcimi ukrajinčinu,“ povedala.



Zároveň pre všetkých utečencov pripravujú na tejto škole aj intenzívny kurz slovenčiny, ktorý potrvá dva až tri mesiace. V prípade záujmu sa tieto jazykové kurzy budú konať aj v ďalších ZŠ v meste. Kurz slovenského jazyka v piatok (1. 4.) spustila Jazyková škola na Užhorodskej ulici, ktorá je rovnako v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Prihlásilo sa naň 26 Ukrajincov.



Klub pre ukrajinské matky a deti, ktoré pred vojnovými nástrahami ušli do Košíc, bude zriadený v priestoroch Centra voľného času (CVČ) na Orgovánovej ulici. Fungovať bude každý pracovný deň predpoludním pre matky s deťmi od troch rokov. „Táto novinka je určená hlavne tým matkám, ktoré si hľadajú prácu, potrebujú nakúpiť alebo si niečo vybaviť. V priestoroch CVČ môžu nechať svoje deti, o ktoré sa im postarajú ďalšie ženy z Ukrajiny, ktoré budú mať v tom čase voľno,“ povedala Gurbáľová.



Rodičia, ktorí chcú umiestniť svoje deti do materských škôl (MŠ), budú môcť využiť aj novú službu v centre pomoci v areáli košického kúpaliska Červená hviezda. Po novom tam bude poskytovaná i medicínska starostlivosť vrátane lekárskych prehliadok. „Tie sú podmienkou pre prijatie najmladších Ukrajincov do MŠ v meste. Na výchovno-vzdelávací proces na ZŠ stačí čestné vyhlásenie rodiča o zdravotnej spôsobilosti,“ dodáva magistrát na svojej webovej stránke.



V už existujúcich triedach v ZŠ bolo doposiaľ umiestnených 240 detí z Ukrajiny, ďalších 41 navštevuje MŠ. Ako mesto predtým pre TASR uviedlo, v oboch prípadoch je kapacita dostatočná aj v prípade, ak by sa príliv utečencov začal opäť zvyšovať.