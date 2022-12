Košice otvorili klzisko v mestskom parku, v prevádzke bude denne

Košice 3. decembra (TASR) – V Mestskom parku v Košiciach v sobotu popoludní otvorili pre záujemcov o korčuľovanie ľadovú plochu. Po minuloročnej premiére bude prístupná aj túto sezónu. Informoval o tom košický magistrát.



Prevádzkovateľ ľadovej plochy je Tepelné hospodárstvo (TEHO) Košice. V nedeľu (4. 12.) bude ľadová plocha k dispozícii korčuliarom v časoch o 10.00, 14.00, 16.00 a 18.00 h. Od pondelka (5. 12.) bude klzisko v prevádzke každý deň, v štandardnom režime od 9.00 do 21.00 h. V utorky bude z dôvodu technickej prestávky pre verejnosť ľadová plocha k dispozícii až od 12.30 h.



"Aby sa vystriedalo čo najviac ľudí, korčuľovanie bude rozdelené do 90-minútových blokov. Vždy po skončení bude nasledovať prestávka na úpravu ľadu a na vystriedanie korčuliarov," uviedlo mesto. Klzisko si môžu zarezervovať aj materské, základné a stredné školy so zvýhodneným vstupným. Prenajať si ho môžu aj amatérski hokejisti na hokejové zápasy. Novinkou bude požičovňa korčúľ, pomôcky na korčuľovanie aj služba brúsenia korčúľ za poplatok.



Klzisko bude počas zimných mesiacov v prevádzke, pokiaľ teploty nevystúpia nad desať stupňov Celzia. Mobilnú ľadovú plochu v parku s rozmermi 40 krát 20 metrov TEHO prvýkrát slávnostne otvorilo vlani 17. decembra a v prevádzke bolo do 1. marca tohto roku. Náklady na jej vybudovanie predstavovali 522.000 eur.



V rámci košických predvianočných podujatí sa v nedeľu o 18.00 h na Hlavnej ulici pobeží charitatívny Mikulášsky beh v hlavnej úlohe s rôznou rýchlosťou bežiacimi Mikulášmi. V pondelok (5. 12.) o 17.00 h je naplánované slávnostné otvorenie Košických rozprávkových Vianoc s rozsvietením 17-metrovej vianočnej jedle pri súsoší Immaculata na Hlavnej ulici. Tento deň sa zároveň oficiálne začnú Košické vianočné trhy. Neďaleko klziska v mestskom parku budú môcť návštevníci zavítať do krajiny Rozprávkovo. K svetelnej výzdobe z rozprávok Perinbaba, Červená Čiapočka a O Jankovi a Marienke pribudne aj ďalšia postavička Janko Hraško.