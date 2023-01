Košice otvorili novopostavené Centrum komunitných sociálnych služieb

Košice 31. januára (TASR) - Mesto Košice v utorok slávnostne otvorilo Centrum komunitných sociálnych služieb v mestskej časti Krásna. Jeho súčasťou je Zariadenie pre seniorov (ZpS), Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS), Denný stacionár a Útulok pre rodiny s deťmi. Celková možná kapacita je 46 ľudí, prácu tu nájde dokopy 41 zamestnancov. S výstavbou začali v marci 2021 a náklady spolu s vybavením dosiahli približne 2,4 milióna eur. Magistrát pripomenul, že podobné zariadenie vzniklo v Košiciach naposledy pred viac ako 20 rokmi.



ZpS má kapacitu 14 lôžok, ZOS 12, denný stacionár ponúkne desať miest a rovnaký počet je vyčlenený aj pre útulok. "V ZpS máme kapacitu naplnenú. Od včera sme začali prijímať prvých seniorov. V útulku sú dva jednoizbové byty, v jednom je štvorčlenná a v druhom trojčlenná rodina," povedal pre TASR vedúci centra v Krásnej Martin Vatra. Čo sa týka ZOS, zatiaľ zaregistrovali ôsmich klientov. Denný stacionár plánujú sprevádzkovať neskôr. V druhej polovici roka chcú spustiť aj prepravnú službu a donášku jedla pre seniorov z MČ Krásna a Nad jazerom.



Vedúca oddelenia sociálnych vecí magistrátu Eva Dudová považuje toto centrum za jedinečné najmä preto, že ponúka kombináciu služieb. Pripomenula, že mesto má jedno ZpS, a to na Garbiarskej ulici, kde je kapacita 188 klientov. Sociálne služby pre seniorov poskytujú v Košiciach aj Košický samosprávny kraj či neverejní poskytovatelia. "Aj keď je na území mesta pomerne dosť sociálnych služieb, kapacity sú nepostačujúce," uviedla pre TASR s tým, že mesto plánuje otvoriť podobné zariadenie aj na Gerlachovskej ulici, kde počítajú s kapacitou 30 miest.



Celkové náklady na prevádzku centra v Krásnej by sa v tomto roku mali na základe odhadov priblížiť k sume 900.000 eur. Finančné úhrady klientov a príspevok z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR by uvedené výdavky mohli znížiť zhruba o tretinu. "Pri kolaudovaní na konci uplynulého roka sme zvažovali, či toto zariadenie v tomto ťažkom období sprevádzkujeme, či budeme mať na energie. Ale nakoniec zvíťazil sociálny rozmer a radšej sa uskromníme inde," dodal primátor Jaroslav Polaček.