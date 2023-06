Košice otvorili zrekonštruovanú športovú halu Stará jazdiareň

Košice 16. júna (TASR) – Zrekonštruovanú športovú halu známu najmä ženským basketbalom v piatok slávnostne otvorili v Košiciach. Obnova a modernizácia haly s novým názvom Stará jazdiareň stála 3,1 milióna eur.



Na projekt rekonštrukcie bývalej Angels Arény získalo mesto dotáciu z Fondu na podporu športu v sume 1,25 milióna eur, zvyšok financovalo z vlastného rozpočtu. Viac ako storočný objekt je národnou kultúrnou pamiatkou a pôvodne slúžil ako jazdiareň pre niekdajšie delostrelecké kasárne. Na športovú halu ju prebudovali v roku 1950.



Vynovená multifunkčná hala má poskytnúť kvalitné podmienky na športové tréningy a súťaže, slúžiť by mala aj na kultúrno-spoločenské akcie. Súčasťou otvorenia bol exhibičný basketbalový zápas detí.



Primátor mesta Jaroslav Polaček poukázal na náročnosť projektu aj vzhľadom na vek budovy a pripomienky pamiatkarov, ocenil však výsledný vzhľad objektu. "Samotná hala potrebuje ešte niektoré doplnky, je to najmä video a audiotechnika, to znamená, aby tu boli informačné tabule či dobrý zvuk na športové zápasy," povedal. Doplnil, že v pláne je ďalej revitalizácia okolia.



"Hala prešla premenou, máme tu novú palubovku, nové hľadisko, nové zázemia, podarilo sa nám zvýšiť kapacitu v šatniach, máme bezbariérové vstupy," priblížil vedúci vedúci oddelenia športu a mládeže magistrátu Mário Švec. Objekt bude slúžiť pre mládežnícky aj vrcholový šport a základné rokovania už prebiehajú so zástupcami klubov. "Verím, že tu nájdu svoj domovský stánok, či už basketbalisti alebo futsalisti," povedal Švec. K plnému spusteniu prevádzky haly dôjde v septembri.



Architekt Róbert Kiráľ z Krajského pamiatkového úradu v Košiciach ocenil výsledný projekt, pričom osobitne vyzdvihol realizáciu obnovy fasád a návrat k pôvodným mnohotabuľkovým oknám.